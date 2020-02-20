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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 03:34

Re: Відгуки про Freedom Finance

Не Ютуб-каналі Данило Гетманцев відео з розповіддю про новий формат спілкування та з "відпровідями" викладено, нашої теми в ньому немає.
Значить, переходимо до складання та відправки офіційних запитів як до голови, так і до членів Комітету через "Електронний кабінет громадянина", цікаво все-таки яка офіційна позиція.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 12:02

ЗІС-5 скажуть що всі питання но комісії. Тоді вже можна писати на прем'єра, чому комісія нічого не зробила, але я думаю там буде просто відписка. Як сказав Єрмак, платники податків можуть спати спокійно. А я думаю що це він і його радники кришують комісію в офісі.
adj
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 12:04

Re: Відгуки про Freedom Finance

Може написати Пенні Пріцкер листа, вона від офісу байдена в Україні курує відбудову, дати їй контекст дебілізма в країні, і який тут захист прав малого інвестора. І хай спитає чому ніхто нічого не робить, я може так і зроблю. Як напишу скину контакти які знайду - сюди.
adj
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 12:37

Re: Відгуки про Freedom Finance

Написав їй швидкий тред в твіттер, якщо прочитає/зацікавиться попрошу пошту і скину тут в особисті тим хто готовий розписати що було зроблено інвестором, кому писали, хто (з влади) що відписував/обіцяв. Якщо це її профіль в Україні, хай запитає на наступній зустрічі як так відбулось. Шукаєте інвесторів закордоном, а навіть на своїх болт поклали вже на рік.
adj
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 23:35

"Сьогодні як і рік тому комісія має достатньо повноважень для вирішення проблеми. Необхідно анулювати ліцензію підсанкційній компанії, як це прямо і безальтернативно написано в законі.
Інше я не коментую. Вибачте"

Це - відповідь Данила Олександровича на запитання в ТГ-каналі. Як кажуть, дякуємо за увагу. А ми так сподівалися, що буде рішення Комітету, про яке він заявив на засіданні 22 серпня. Значить, тепер розпитуємо Комісію, що ж за законопроект вони підготували та що далі за планом.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 23:58

Re: Відгуки про Freedom Finance

хождение по кругу офигевшегих чинуш и бесправных даже не простых людей а вполне даже выше среднего класса инвесторов
и они надеются на приток инвестиций для восстановления?
если только сильно попросят условного Сороса взять за бесплатно заводы/параходы и поуправлять там где сами не могут
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 11:37

  ЗІС-5 написав:"Сьогодні як і рік тому комісія має достатньо повноважень для вирішення проблеми. Необхідно анулювати ліцензію підсанкційній компанії, як це прямо і безальтернативно написано в законі.
Інше я не коментую. Вибачте"

Це - відповідь Данила Олександровича на запитання в ТГ-каналі. Як кажуть, дякуємо за увагу. А ми так сподівалися, що буде рішення Комітету, про яке він заявив на засіданні 22 серпня. Значить, тепер розпитуємо Комісію, що ж за законопроект вони підготували та що далі за планом.
прямо і безальтернативно написано в законі. Може запитати яка саме це стаття та з якого закону?
asin
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 11:42

  asin написав:
  ЗІС-5 написав:"Сьогодні як і рік тому комісія має достатньо повноважень для вирішення проблеми. Необхідно анулювати ліцензію підсанкційній компанії, як це прямо і безальтернативно написано в законі.
Інше я не коментую. Вибачте"

Це - відповідь Данила Олександровича на запитання в ТГ-каналі. Як кажуть, дякуємо за увагу. А ми так сподівалися, що буде рішення Комітету, про яке він заявив на засіданні 22 серпня. Значить, тепер розпитуємо Комісію, що ж за законопроект вони підготували та що далі за планом.
прямо і безальтернативно написано в законі. Може запитати яка саме це стаття та з якого закону?
написал ему в чат.

Яка саме це стаття та з якого закону? Дайте, будь ласка. З безальтенативним.
І ще питання. Ви бачите, згідно ваших слів, пряме порушення закону і нічого не робите? Як і всі інші можновладці. Про що може йти взагалі мова в нашій країні? Ви разом знищуєте її не гірше путлера.
asin
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 11:54

на що ми надіємось?
на ярого українофоба і консерву зрадника сівковича???
в шию гнати цих гнид а краще в тюрму


https://youtu.be/ewxlMaqIDhc
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 12:12

  greenozon написав:на що ми надіємось?
на ярого українофоба і консерву зрадника сівковича???
в шию гнати цих гнид а краще в тюрму


https://youtu.be/ewxlMaqIDhc

как гнать? кто погонит? вы слишком долго верили что Майданы это "самоорганизация", вот попробуйте сейчас "самоорганизоваться", вас объявят пешками пуйла
nekefer
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