Відгуки про Freedom Finance

А цей що краще? Бувший прокурор, який зараз робить медіа кілером, відпрацьовує гроші офіса.
Повторюю свою тезу, комітет спробував, і видно отримав дзвінок від кого треба, від того хто кришує комісію. Комітет, НБУ публічно зробили слухання, комісія не явилась, бо мала зустріч в офісі президента.
Далі думайте хто прикриває і кришує комісію. Я думаю офіс.
nekefer написав:
greenozon написав: що пропонуєте ви?
не мелочиться не искать мелкие фамилии в стране в которой нет выборов, во всем виноват только самый главный импичмент
Підтримую, ця теза що "ці руки нічого не крали", погані лише всі навколо це просто мем. Людина або некопетентна на своїй посаді, раз не може розрулити те що його підлеглі творять, або в долі, і просто покриває, говорячи який він чесний.
В будь якому випадку ця бездіяльність заслуговує на відставку. З подальшим призначенням нових людей, яких назначав цей, і бажано з розслідуванням всіх топ посадовців.