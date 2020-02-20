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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 12:35

  nekefer написав:
  greenozon написав:на що ми надіємось?
на ярого українофоба і консерву зрадника сівковича???
в шию гнати цих гнид а краще в тюрму


https://youtu.be/ewxlMaqIDhc

как гнать? кто погонит? вы слишком долго верили что Майданы это "самоорганизация", вот попробуйте сейчас "самоорганизоваться", вас объявят пешками пуйла



якщо нічого не робити ці гниди ще більше будуть нагліти і залізати в нашу кишеню
я згідний із вашою тезою - якщо щось їм не подобається - тут же агенти кремля і тому подібна ахінея

що пропонуєте ви?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 13:00

  greenozon написав:
що пропонуєте ви?

не мелочиться
не искать мелкие фамилии в стране в которой нет выборов, во всем виноват только самый главный
импичмент
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 13:18

  greenozon написав:на що ми надіємось?
на ярого українофоба і консерву зрадника сівковича???
в шию гнати цих гнид а краще в тюрму


https://youtu.be/ewxlMaqIDhc

А цей що краще? Бувший прокурор, який зараз робить медіа кілером, відпрацьовує гроші офіса.

Повторюю свою тезу, комітет спробував, і видно отримав дзвінок від кого треба, від того хто кришує комісію. Комітет, НБУ публічно зробили слухання, комісія не явилась, бо мала зустріч в офісі президента.

Далі думайте хто прикриває і кришує комісію. Я думаю офіс.

  nekefer написав:
  greenozon написав:
що пропонуєте ви?

не мелочиться
не искать мелкие фамилии в стране в которой нет выборов, во всем виноват только самый главный
импичмент

Підтримую, ця теза що "ці руки нічого не крали", погані лише всі навколо це просто мем. Людина або некопетентна на своїй посаді, раз не може розрулити те що його підлеглі творять, або в долі, і просто покриває, говорячи який він чесний.

В будь якому випадку ця бездіяльність заслуговує на відставку. З подальшим призначенням нових людей, яких назначав цей, і бажано з розслідуванням всіх топ посадовців.
adj
 
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