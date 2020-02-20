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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 12:35

  nekefer написав:
  greenozon написав:на що ми надіємось?
на ярого українофоба і консерву зрадника сівковича???
в шию гнати цих гнид а краще в тюрму


https://youtu.be/ewxlMaqIDhc

как гнать? кто погонит? вы слишком долго верили что Майданы это "самоорганизация", вот попробуйте сейчас "самоорганизоваться", вас объявят пешками пуйла



якщо нічого не робити ці гниди ще більше будуть нагліти і залізати в нашу кишеню
я згідний із вашою тезою - якщо щось їм не подобається - тут же агенти кремля і тому подібна ахінея

що пропонуєте ви?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 13:00

  greenozon написав:
що пропонуєте ви?

не мелочиться
не искать мелкие фамилии в стране в которой нет выборов, во всем виноват только самый главный
импичмент
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 13:18

  greenozon написав:на що ми надіємось?
на ярого українофоба і консерву зрадника сівковича???
в шию гнати цих гнид а краще в тюрму


https://youtu.be/ewxlMaqIDhc

А цей що краще? Бувший прокурор, який зараз робить медіа кілером, відпрацьовує гроші офіса.

Повторюю свою тезу, комітет спробував, і видно отримав дзвінок від кого треба, від того хто кришує комісію. Комітет, НБУ публічно зробили слухання, комісія не явилась, бо мала зустріч в офісі президента.

Далі думайте хто прикриває і кришує комісію. Я думаю офіс.

  nekefer написав:
  greenozon написав:
що пропонуєте ви?

не мелочиться
не искать мелкие фамилии в стране в которой нет выборов, во всем виноват только самый главный
импичмент

Підтримую, ця теза що "ці руки нічого не крали", погані лише всі навколо це просто мем. Людина або некопетентна на своїй посаді, раз не може розрулити те що його підлеглі творять, або в долі, і просто покриває, говорячи який він чесний.

В будь якому випадку ця бездіяльність заслуговує на відставку. З подальшим призначенням нових людей, яких назначав цей, і бажано з розслідуванням всіх топ посадовців.
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 21:02

Можливо є якійсь телеграм канал, окрім каналу Гетьманцева, де обговорюється ця тема ?
Хочеться розуміти хоча б кількіть більш-менш активних людей, зацікавлених в вирішенні проблеми
citramon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:49

  citramon написав:Можливо є якійсь телеграм канал, окрім каналу Гетьманцева, де обговорюється ця тема ?
Хочеться розуміти хоча б кількіть більш-менш активних людей, зацікавлених в вирішенні проблеми


є ще канал, де кучкуються інвестори групи AccessFinance (корп. облігації)
там багато потерпілих ффу і тема ця час від часу проскакує

2) ще мене дивує чому сам ффу і гурма їх а-ля менеджерів ніфіга дупою не вертять?
де їх звернення-розголос-вебінари-крик-хай про бєзпредєл щодо їх клієнтів???

в новинах кантори за останні два роки одна хєротень - реклама фф і їх мега досягнень https://ffin.ua/blog/novosti-kompanii

оце і все що вони змогли вдіяти за останінй рік???


https://ffin.ua/blog/novosti-kompanii/p ... pisok-rnbo
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 01:17

greenozon тому що вони і проплачують "мороз", тому що далі що забрати їх ліцензію і переводити клієнтів до конкурентів? Чи Зеленський санкції зніме?

Проплатили щоб "ні туди" хоча б. бо сюди (поки) не вийде. Але надію мають.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 19:35

Re: Відгуки про Freedom Finance

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) запрошує учасників ринку взяти участь у засіданні Комітету з питань функціонування трейдингової інфраструктури ринків капіталу та розглянути проєкт рішення «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами».

Нагадаємо, що попередньо проєкт був оприлюднений на офіційному вебсайті НКЦПФР. Так, після отримання та аналізу всіх пропозицій та зауважень, Комісія планує обговорити з учасниками ринку всі деталі та повторного схвалити на засіданні регулятора проєкт доопрацьованого рішення.

Коли: 24 листопада 2023 року об 11:00.
Де: дистанційно можна долучитись через сервіс ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/89457530841?p ... BVQ1JvQT09

Ідентифікатор конференції: 894 5753 0841
Код доступа: 352515

https://www.nssmc.gov.ua/komisiia-zapro ... -kapitalu/
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 19:16

Розкажіть будь ласка суть конференції хто був на ній??
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 18:53

Re: Відгуки про Freedom Finance

❗️Друзі❗️

Збір питань до наступного третього ефіру відкрито.

📝Залишайте під цим постом.
Побачимося за тиждень!

Шановні друзі, це допис у Тelegram-каналі Данила Олександровича Гетманцева. Данило Олександрович регулярно випускає відео на своєму YouTube каналі, у яких дає відповіді на ті питання, які найбільше повторювалися які найбільше задавали у коментарях до його повідомлень.
Настійливо раджу вам побільше писати запитань у коментарях стосовно ситуації з "Фрідом фінанс Україна".
Будемо сподіватися, що Данило Олександрович, як державна публічна особа, все-таки дасть нам рано чи пізно пораду у своєму відео, яким чином нам достукатись до нкцпфр та що робити коли ця сама нкцпфр пише що нам потрібно звертатися до РНБО та СБУ, а ці самі РНБО та СБУ у своїх відповідях пишуть що всі запитання до нкцпфр.
Посилання на канал: https://t.me/getmantsevdanil
Повідомлення з закликом писати питання у коментарях опубліковано сьогодні, 28 листопада.
Особисто я паралельно веду простіше бурхливе офіційне листування з державними органами стосовно нашого питання. Настійливо раджу і вам те саме робити.
Дійте, без боротьби не буває перемоги!
ЗІС-5
 
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