Відгуки про Freedom Finance

А цей що краще? Бувший прокурор, який зараз робить медіа кілером, відпрацьовує гроші офіса.
Повторюю свою тезу, комітет спробував, і видно отримав дзвінок від кого треба, від того хто кришує комісію. Комітет, НБУ публічно зробили слухання, комісія не явилась, бо мала зустріч в офісі президента.
Далі думайте хто прикриває і кришує комісію. Я думаю офіс.
nekefer написав:
greenozon написав: що пропонуєте ви?
не мелочиться не искать мелкие фамилии в стране в которой нет выборов, во всем виноват только самый главный импичмент
Підтримую, ця теза що "ці руки нічого не крали", погані лише всі навколо це просто мем. Людина або некопетентна на своїй посаді, раз не може розрулити те що його підлеглі творять, або в долі, і просто покриває, говорячи який він чесний.
В будь якому випадку ця бездіяльність заслуговує на відставку. З подальшим призначенням нових людей, яких назначав цей, і бажано з розслідуванням всіх топ посадовців.
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) запрошує учасників ринку взяти участь у засіданні Комітету з питань функціонування трейдингової інфраструктури ринків капіталу та розглянути проєкт рішення «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами».
Нагадаємо, що попередньо проєкт був оприлюднений на офіційному вебсайті НКЦПФР. Так, після отримання та аналізу всіх пропозицій та зауважень, Комісія планує обговорити з учасниками ринку всі деталі та повторного схвалити на засіданні регулятора проєкт доопрацьованого рішення.
Збір питань до наступного третього ефіру відкрито.
📝Залишайте під цим постом. Побачимося за тиждень!
Шановні друзі, це допис у Тelegram-каналі Данила Олександровича Гетманцева. Данило Олександрович регулярно випускає відео на своєму YouTube каналі, у яких дає відповіді на ті питання, які найбільше повторювалися які найбільше задавали у коментарях до його повідомлень. Настійливо раджу вам побільше писати запитань у коментарях стосовно ситуації з "Фрідом фінанс Україна". Будемо сподіватися, що Данило Олександрович, як державна публічна особа, все-таки дасть нам рано чи пізно пораду у своєму відео, яким чином нам достукатись до нкцпфр та що робити коли ця сама нкцпфр пише що нам потрібно звертатися до РНБО та СБУ, а ці самі РНБО та СБУ у своїх відповідях пишуть що всі запитання до нкцпфр. Посилання на канал: https://t.me/getmantsevdanil Повідомлення з закликом писати питання у коментарях опубліковано сьогодні, 28 листопада. Особисто я паралельно веду простіше бурхливе офіційне листування з державними органами стосовно нашого питання. Настійливо раджу і вам те саме робити. Дійте, без боротьби не буває перемоги!
Збір питань до наступного третього ефіру відкрито.
📝Залишайте під цим постом. Побачимося за тиждень!
Шановні друзі, це допис у Тelegram-каналі Данила Олександровича Гетманцева. Данило Олександрович регулярно випускає відео на своєму YouTube каналі, у яких дає відповіді на ті питання, які найбільше повторювалися які найбільше задавали у коментарях до його повідомлень. Настійливо раджу вам побільше писати запитань у коментарях стосовно ситуації з "Фрідом фінанс Україна". Будемо сподіватися, що Данило Олександрович, як державна публічна особа, все-таки дасть нам рано чи пізно пораду у своєму відео, яким чином нам достукатись до нкцпфр та що робити коли ця сама нкцпфр пише що нам потрібно звертатися до РНБО та СБУ, а ці самі РНБО та СБУ у своїх відповідях пишуть що всі запитання до нкцпфр. Посилання на канал: https://t.me/getmantsevdanil Повідомлення з закликом писати питання у коментарях опубліковано сьогодні, 28 листопада. Особисто я паралельно веду простіше бурхливе офіційне листування з державними органами стосовно нашого питання. Настійливо раджу і вам те саме робити. Дійте, без боротьби не буває перемоги!
Никто не был? Присоединяйтесь к чату Гетьманцева по обсуждению этой долбаной проблемы! Пишу я и еще пару человек и все....