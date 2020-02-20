RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 01:15

  adj написав:Написав їй швидкий тред в твіттер, якщо прочитає/зацікавиться попрошу пошту і скину тут в особисті тим хто готовий розписати що було зроблено інвестором, кому писали, хто (з влади) що відписував/обіцяв. Якщо це її профіль в Україні, хай запитає на наступній зустрічі як так відбулось. Шукаєте інвесторів закордоном, а навіть на своїх болт поклали вже на рік.


не отреагировала ?
citramon
 
Повідомлень: 687
З нами з: 30.07.13
Подякував: 23 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 01:16

  asin написав:
  ЗІС-5 написав:❗️Друзі❗️

Збір питань до наступного третього ефіру відкрито.

📝Залишайте під цим постом.
Побачимося за тиждень!

Шановні друзі, це допис у Тelegram-каналі Данила Олександровича Гетманцева. Данило Олександрович регулярно випускає відео на своєму YouTube каналі, у яких дає відповіді на ті питання, які найбільше повторювалися які найбільше задавали у коментарях до його повідомлень.
Настійливо раджу вам побільше писати запитань у коментарях стосовно ситуації з "Фрідом фінанс Україна".
Будемо сподіватися, що Данило Олександрович, як державна публічна особа, все-таки дасть нам рано чи пізно пораду у своєму відео, яким чином нам достукатись до нкцпфр та що робити коли ця сама нкцпфр пише що нам потрібно звертатися до РНБО та СБУ, а ці самі РНБО та СБУ у своїх відповідях пишуть що всі запитання до нкцпфр.
Посилання на канал: https://t.me/getmantsevdanil
Повідомлення з закликом писати питання у коментарях опубліковано сьогодні, 28 листопада.
Особисто я паралельно веду простіше бурхливе офіційне листування з державними органами стосовно нашого питання. Настійливо раджу і вам те саме робити.
Дійте, без боротьби не буває перемоги!

Никто не был? Присоединяйтесь к чату Гетьманцева по обсуждению этой долбаной проблемы! Пишу я и еще пару человек и все....


Пишут человек 10 там. Но толку уже нет там что-то ждать
citramon
 
Повідомлень: 687
З нами з: 30.07.13
Подякував: 23 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 01:36

  citramon написав:
  adj написав:Написав їй швидкий тред в твіттер, якщо прочитає/зацікавиться попрошу пошту і скину тут в особисті тим хто готовий розписати що було зроблено інвестором, кому писали, хто (з влади) що відписував/обіцяв. Якщо це її профіль в Україні, хай запитає на наступній зустрічі як так відбулось. Шукаєте інвесторів закордоном, а навіть на своїх болт поклали вже на рік.


не отреагировала ?

Ні. Та й я вже якось змирився і попрощався з залишком. Буде мені уроком більше не зв'язуватись з Україною.
adj
 
Повідомлень: 534
З нами з: 08.04.22
Подякував: 72 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 07:48

Re: Відгуки про Freedom Finance

Писати в коментарі - то третя справа. Я надсилаю офіційні запити неперервно всім - і до Комісії, і до Комітету, до різних уповноважених, до НБУ, СБУ, РНБО, до нардепів. При всіх мінусах ситуації є й мілкі плюси - ця тема хоча би засвітилася та про неї знають.
Поки не можу розібратися як достукатись до ОП.
Не мовчу і ви не мовчіть. Гірше не буде. Якщо що - запитуйте, підкажу.
ЗІС-5
 
Повідомлень: 135
З нами з: 21.12.16
Подякував: 72 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 50515253
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відгуки про ICU 1 ... 19, 20, 21
alex2013a90 » П'ят 11 вер, 2020 13:47
207 50500
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 гру, 2023 17:25
flyman
Відгуки про Bond.ua 1, 2
greenozon » Нед 23 кві, 2023 13:22
16 5982
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лис, 2023 16:33
adj
Відгуки про Interactive Brokers 1 ... 44, 45, 46
andrushko8585 » Чет 20 лют, 2020 15:53
451 204933
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лис, 2023 14:15
adj

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.