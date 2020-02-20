Відгуки про Freedom Finance

adj написав:Написав їй швидкий тред в твіттер, якщо прочитає/зацікавиться попрошу пошту і скину тут в особисті тим хто готовий розписати що було зроблено інвестором, кому писали, хто (з влади) що відписував/обіцяв. Якщо це її профіль в Україні, хай запитає на наступній зустрічі як так відбулось. Шукаєте інвесторів закордоном, а навіть на своїх болт поклали вже на рік.
Збір питань до наступного третього ефіру відкрито.
📝Залишайте під цим постом. Побачимося за тиждень!
Шановні друзі, це допис у Тelegram-каналі Данила Олександровича Гетманцева. Данило Олександрович регулярно випускає відео на своєму YouTube каналі, у яких дає відповіді на ті питання, які найбільше повторювалися які найбільше задавали у коментарях до його повідомлень. Настійливо раджу вам побільше писати запитань у коментарях стосовно ситуації з "Фрідом фінанс Україна". Будемо сподіватися, що Данило Олександрович, як державна публічна особа, все-таки дасть нам рано чи пізно пораду у своєму відео, яким чином нам достукатись до нкцпфр та що робити коли ця сама нкцпфр пише що нам потрібно звертатися до РНБО та СБУ, а ці самі РНБО та СБУ у своїх відповідях пишуть що всі запитання до нкцпфр. Посилання на канал: https://t.me/getmantsevdanil Повідомлення з закликом писати питання у коментарях опубліковано сьогодні, 28 листопада. Особисто я паралельно веду простіше бурхливе офіційне листування з державними органами стосовно нашого питання. Настійливо раджу і вам те саме робити. Дійте, без боротьби не буває перемоги!
Никто не был? Присоединяйтесь к чату Гетьманцева по обсуждению этой долбаной проблемы! Пишу я и еще пару человек и все....
Пишут человек 10 там. Но толку уже нет там что-то ждать
adj написав:Написав їй швидкий тред в твіттер, якщо прочитає/зацікавиться попрошу пошту і скину тут в особисті тим хто готовий розписати що було зроблено інвестором, кому писали, хто (з влади) що відписував/обіцяв. Якщо це її профіль в Україні, хай запитає на наступній зустрічі як так відбулось. Шукаєте інвесторів закордоном, а навіть на своїх болт поклали вже на рік.
не отреагировала ?
Ні. Та й я вже якось змирився і попрощався з залишком. Буде мені уроком більше не зв'язуватись з Україною.
Писати в коментарі - то третя справа. Я надсилаю офіційні запити неперервно всім - і до Комісії, і до Комітету, до різних уповноважених, до НБУ, СБУ, РНБО, до нардепів. При всіх мінусах ситуації є й мілкі плюси - ця тема хоча би засвітилася та про неї знають. Поки не можу розібратися як достукатись до ОП. Не мовчу і ви не мовчіть. Гірше не буде. Якщо що - запитуйте, підкажу.
ЗІС-5 написав:Писати в коментарі - то третя справа. Я надсилаю офіційні запити неперервно всім - і до Комісії, і до Комітету, до різних уповноважених, до НБУ, СБУ, РНБО, до нардепів. При всіх мінусах ситуації є й мілкі плюси - ця тема хоча би засвітилася та про неї знають. Поки не можу розібратися як достукатись до ОП. Не мовчу і ви не мовчіть. Гірше не буде. Якщо що - запитуйте, підкажу.
А як в комісію зараз писати? Email чи Урядовий контакт центр? Тиждень тому відправив лист на zapyt@nssmc.gov.ua, файл підписаний ключем - без відповіді. Запитував реквізити (номер, дата) законопроєктів, що комісія подала до Ради.
ЗІС-5 написав:Писати в коментарі - то третя справа. Я надсилаю офіційні запити неперервно всім - і до Комісії, і до Комітету, до різних уповноважених, до НБУ, СБУ, РНБО, до нардепів. При всіх мінусах ситуації є й мілкі плюси - ця тема хоча би засвітилася та про неї знають. Поки не можу розібратися як достукатись до ОП. Не мовчу і ви не мовчіть. Гірше не буде. Якщо що - запитуйте, підкажу.
А як в комісію зараз писати? Email чи Урядовий контакт центр? Тиждень тому відправив лист на zapyt@nssmc.gov.ua, файл підписаний ключем - без відповіді. Запитував реквізити (номер, дата) законопроєктів, що комісія подала до Ради.
Мені найбільше подобається через ukc.gov.ua потім відповіді доступні в кабінеті. Я прикріпляю файл зверення і пишу короткий опис на сайті кому саме звернення щоб правильно направили.
komp там лише поржуть , хіба що мені напишите - я живу на 95 кварталі, але мені і тут можна написати. Трохи заспокійливого - що по ОВДП, що по ОЗДП - виплатять все після скасування санкцій. "Липи" в продажу нам ОЗДП - немає!