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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 01:15

  adj написав:Написав їй швидкий тред в твіттер, якщо прочитає/зацікавиться попрошу пошту і скину тут в особисті тим хто готовий розписати що було зроблено інвестором, кому писали, хто (з влади) що відписував/обіцяв. Якщо це її профіль в Україні, хай запитає на наступній зустрічі як так відбулось. Шукаєте інвесторів закордоном, а навіть на своїх болт поклали вже на рік.


не отреагировала ?
citramon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 01:16

  asin написав:
  ЗІС-5 написав:❗️Друзі❗️

Збір питань до наступного третього ефіру відкрито.

📝Залишайте під цим постом.
Побачимося за тиждень!

Шановні друзі, це допис у Тelegram-каналі Данила Олександровича Гетманцева. Данило Олександрович регулярно випускає відео на своєму YouTube каналі, у яких дає відповіді на ті питання, які найбільше повторювалися які найбільше задавали у коментарях до його повідомлень.
Настійливо раджу вам побільше писати запитань у коментарях стосовно ситуації з "Фрідом фінанс Україна".
Будемо сподіватися, що Данило Олександрович, як державна публічна особа, все-таки дасть нам рано чи пізно пораду у своєму відео, яким чином нам достукатись до нкцпфр та що робити коли ця сама нкцпфр пише що нам потрібно звертатися до РНБО та СБУ, а ці самі РНБО та СБУ у своїх відповідях пишуть що всі запитання до нкцпфр.
Посилання на канал: https://t.me/getmantsevdanil
Повідомлення з закликом писати питання у коментарях опубліковано сьогодні, 28 листопада.
Особисто я паралельно веду простіше бурхливе офіційне листування з державними органами стосовно нашого питання. Настійливо раджу і вам те саме робити.
Дійте, без боротьби не буває перемоги!

Никто не был? Присоединяйтесь к чату Гетьманцева по обсуждению этой долбаной проблемы! Пишу я и еще пару человек и все....


Пишут человек 10 там. Но толку уже нет там что-то ждать
citramon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 01:36

  citramon написав:
  adj написав:Написав їй швидкий тред в твіттер, якщо прочитає/зацікавиться попрошу пошту і скину тут в особисті тим хто готовий розписати що було зроблено інвестором, кому писали, хто (з влади) що відписував/обіцяв. Якщо це її профіль в Україні, хай запитає на наступній зустрічі як так відбулось. Шукаєте інвесторів закордоном, а навіть на своїх болт поклали вже на рік.


не отреагировала ?

Ні. Та й я вже якось змирився і попрощався з залишком. Буде мені уроком більше не зв'язуватись з Україною.
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 07:48

Re: Відгуки про Freedom Finance

Писати в коментарі - то третя справа. Я надсилаю офіційні запити неперервно всім - і до Комісії, і до Комітету, до різних уповноважених, до НБУ, СБУ, РНБО, до нардепів. При всіх мінусах ситуації є й мілкі плюси - ця тема хоча би засвітилася та про неї знають.
Поки не можу розібратися як достукатись до ОП.
Не мовчу і ви не мовчіть. Гірше не буде. Якщо що - запитуйте, підкажу.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 00:01

ЗІС-5
Може на Квартал-95 написати? :)
komp
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 10:26

  ЗІС-5 написав:Писати в коментарі - то третя справа. Я надсилаю офіційні запити неперервно всім - і до Комісії, і до Комітету, до різних уповноважених, до НБУ, СБУ, РНБО, до нардепів. При всіх мінусах ситуації є й мілкі плюси - ця тема хоча би засвітилася та про неї знають.
Поки не можу розібратися як достукатись до ОП.
Не мовчу і ви не мовчіть. Гірше не буде. Якщо що - запитуйте, підкажу.

А як в комісію зараз писати? Email чи Урядовий контакт центр? Тиждень тому відправив лист на zapyt@nssmc.gov.ua, файл підписаний ключем - без відповіді.
Запитував реквізити (номер, дата) законопроєктів, що комісія подала до Ради.
vorchun
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 10:56

  vorchun написав:
  ЗІС-5 написав:Писати в коментарі - то третя справа. Я надсилаю офіційні запити неперервно всім - і до Комісії, і до Комітету, до різних уповноважених, до НБУ, СБУ, РНБО, до нардепів. При всіх мінусах ситуації є й мілкі плюси - ця тема хоча би засвітилася та про неї знають.
Поки не можу розібратися як достукатись до ОП.
Не мовчу і ви не мовчіть. Гірше не буде. Якщо що - запитуйте, підкажу.

А як в комісію зараз писати? Email чи Урядовий контакт центр? Тиждень тому відправив лист на zapyt@nssmc.gov.ua, файл підписаний ключем - без відповіді.
Запитував реквізити (номер, дата) законопроєктів, що комісія подала до Ради.

Мені найбільше подобається через ukc.gov.ua потім відповіді доступні в кабінеті. Я прикріпляю файл зверення і пишу короткий опис на сайті кому саме звернення щоб правильно направили.
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 11:01

komp там лише поржуть :D , хіба що мені напишите - я живу на 95 кварталі, але мені і тут можна написати.
Трохи заспокійливого - що по ОВДП, що по ОЗДП - виплатять все після скасування санкцій. "Липи" в продажу нам ОЗДП - немає!
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 11:04

vorchun єдина електронна адреса для запитів до НКЦПФР - info@nssmc.gov.ua. Скільки би не звертався на неї- завжди відповідають.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 15:05

  ЗІС-5 написав:vorchun єдина електронна адреса для запитів до НКЦПФР - info@nssmc.gov.ua. Скільки би не звертався на неї- завжди відповідають.

Дякую, дійсно відповіли за півгодини). Власне відповідь (виділено мною):

"Комісія листом від 13.09.2023 № 08/02/9737 надіслала до Комітету з питань
фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України розроблений
Комісією проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо захисту прав інвесторів у випадах накладення санкцій на професійних
учасників ринків капіталу» та матеріали до нього з проханням підтримати його та
внести на розгляд Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи.

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради
України повідомив Комісію листом від 06.12.2023 № 04-32/10-2023/268463 про те, що вищезазначений лист Комісії із додатками в установленому порядку згідно з
резолюцією Голови Комітету був переданий народним депутатам України – членам Комітету для ознайомлення, опрацювання та з метою розгляду щодо можливості внесення згаданого тексту як проєкту Закону."
vorchun
 
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