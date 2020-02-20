Відгуки про Freedom Finance

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 18 гру, 2023 17:00
vorchun сподіваюсь ви не будете мовчати та будете задавати питання далі по темі їм же на підставі отриманої відповіді та будете розвивати тему. Не забувайте створювати запити відповідно до Закону України "Про звернення громадян", інакше - скажуть що ніяких запитів не було.
Додано: Пон 18 гру, 2023 18:16
Бачив що тут були певні сподівання на допомогу з боку Гетьманцева. Щойно прочитав чим переймається пан Гетьманцев - нереєстрацією в Україні порнХаб... інформує про нарахування податковою штрафу у розмірі аж $5500, які там проблеми з інвесторами у цінні папери України, ви про що!
Додано: Пон 18 гру, 2023 18:35
DmitryZP дійсно, були сподівання на Комітет Гетманцева, але то справа минула, оцінку дуже влучно тут йому дали, і по заслугах.
Особисто я зараз "дожимаю" всіма можливими питаннями та їх відтінками Комітет, НБУ (депозитарій) та НКЦПФР.
Зокрема, Комісія пише у відповідях які класні зміни до законодавства вони підготували та надали на погодження до Комітету. Я не вірю що Комітет хоч якось поворухнеться та зробить щось корисне, тому запитую Комісію як вони бачать розвиток питання за умови бездіяльності Комітету.
Раджу кожному також ввести активне листування.
Всі контакти - раніше у цій темі.
Очікування - позитивні.
Без боротьби немає перемоги!
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