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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:00

vorchun сподіваюсь ви не будете мовчати та будете задавати питання далі по темі їм же на підставі отриманої відповіді та будете розвивати тему. Не забувайте створювати запити відповідно до Закону України "Про звернення громадян", інакше - скажуть що ніяких запитів не було.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 18:16

Бачив що тут були певні сподівання на допомогу з боку Гетьманцева. Щойно прочитав чим переймається пан Гетьманцев - нереєстрацією в Україні порнХаб... інформує про нарахування податковою штрафу у розмірі аж $5500, які там проблеми з інвесторами у цінні папери України, ви про що!
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 18:35

DmitryZP дійсно, були сподівання на Комітет Гетманцева, але то справа минула, оцінку дуже влучно тут йому дали, і по заслугах.
Особисто я зараз "дожимаю" всіма можливими питаннями та їх відтінками Комітет, НБУ (депозитарій) та НКЦПФР.
Зокрема, Комісія пише у відповідях які класні зміни до законодавства вони підготували та надали на погодження до Комітету. Я не вірю що Комітет хоч якось поворухнеться та зробить щось корисне, тому запитую Комісію як вони бачать розвиток питання за умови бездіяльності Комітету.
Раджу кожному також ввести активне листування.
Всі контакти - раніше у цій темі.
Очікування - позитивні.
Без боротьби немає перемоги!
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:50

Re: Відгуки про Freedom Finance

Господа, а аккаунт Фридома с Карты украинской, можно пополнить только с долларовой да? с Евровой у меня не проходит чего то.
И я так понимаю по MCC, оно идет как услуга, а не квази кеш, и лимита в 100 тыс грн в месяц нет?
Заранеее спасибо
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:45

Re: Відгуки про Freedom Finance

Шановні відвідувачі цієї гілки, а питання тим часом на місці не стоїть!
Завдяки нашим запитам свого часу процеси започатковані, а зараз - процеси відбуваються!
Знову повторюсь - пишіть запити, задавайте обгрунтовані запитання, піднімайте питання на підставі інформації, яку отримуєте у відповідях!
Відповідні посадові особи як від Комітету, так і від НКЦПФР - над питанням працюють!
Хто тут віднедавна та кому цікава тема - перечитайте цю гілку хоча би з березня, у повідомленнях - багато корисної інформації.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:58

  ЗІС-5 написав:Шановні відвідувачі цієї гілки, а питання тим часом на місці не стоїть!
Завдяки нашим запитам свого часу процеси започатковані, а зараз - процеси відбуваються!
Знову повторюсь - пишіть запити, задавайте обгрунтовані запитання, піднімайте питання на підставі інформації, яку отримуєте у відповідях!
Відповідні посадові особи як від Комітету, так і від НКЦПФР - над питанням працюють!
Хто тут віднедавна та кому цікава тема - перечитайте цю гілку хоча би з березня, у повідомленнях - багато корисної інформації.
Ощущения что комитет к пятилетке свнкций что то и родит((
asin
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:27

  asin написав:
  ЗІС-5 написав:Шановні відвідувачі цієї гілки, а питання тим часом на місці не стоїть!
Завдяки нашим запитам свого часу процеси започатковані, а зараз - процеси відбуваються!
Знову повторюсь - пишіть запити, задавайте обгрунтовані запитання, піднімайте питання на підставі інформації, яку отримуєте у відповідях!
Відповідні посадові особи як від Комітету, так і від НКЦПФР - над питанням працюють!
Хто тут віднедавна та кому цікава тема - перечитайте цю гілку хоча би з березня, у повідомленнях - багато корисної інформації.
Ощущения что комитет к пятилетке свнкций что то и родит((


ну да, продовжить ще на 5!
greenozon
 
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