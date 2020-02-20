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Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 15 січ, 2024 20:38
Хочу нагадати, що Ярослав Железняк э учасником комітета і йому також можна накидувати питання.
Ось людина вже почала ) -->> https://t.me/yzheleznyak/6595?comment=191613
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citramon
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