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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 19:38

Хочу нагадати, що Ярослав Железняк э учасником комітета і йому також можна накидувати питання.
Ось людина вже почала ) -->> https://t.me/yzheleznyak/6595?comment=191613
citramon
 
Повідомлень: 705
З нами з: 30.07.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 18:07

  citramon написав:Хочу нагадати, що Ярослав Железняк э учасником комітета і йому також можна накидувати питання.
Ось людина вже почала ) -->> https://t.me/yzheleznyak/6595?comment=191613
молчат и там....
asin
 
Повідомлень: 350
З нами з: 09.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 18:14

Олександр Анатолійович Дубінський також є учасником цього комітету…
ЗІС-5
 
Повідомлень: 143
З нами з: 21.12.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 134 раз.
 
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  #<1 ... 52535455
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