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Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 15 січ, 2024 19:38
Хочу нагадати, що Ярослав Железняк э учасником комітета і йому також можна накидувати питання.
Ось людина вже почала ) -->> https://t.me/yzheleznyak/6595?comment=191613
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Додано: Сер 24 січ, 2024 18:14
Олександр Анатолійович Дубінський також є учасником цього комітету…
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