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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 19:38

Хочу нагадати, що Ярослав Железняк э учасником комітета і йому також можна накидувати питання.
Ось людина вже почала ) -->> https://t.me/yzheleznyak/6595?comment=191613
citramon
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 18:07

  citramon написав:Хочу нагадати, що Ярослав Железняк э учасником комітета і йому також можна накидувати питання.
Ось людина вже почала ) -->> https://t.me/yzheleznyak/6595?comment=191613
молчат и там....
asin
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 18:14

Олександр Анатолійович Дубінський також є учасником цього комітету…
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 23:22

  ЗІС-5 написав:Олександр Анатолійович Дубінський також є учасником цього комітету…


це Ви навели приклад який нівелює наявність у комітеті людей від яких можна очікувати хоча б якихось дій? бо це ж "мама любіт скорАсть" - це типовий представник шапітолія :)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 16:51

Re: Відгуки про Freedom Finance

Рівно через місяць прийшла відповідь з Комітету. Стислий переказ двох сторінок тексту: "В усьому винна НКЦПФР!!!"
Зацікавив абзац:
"Таким чином, є всі підстави вважати, що НКЦПФР ігнорує зазначені вимоги
Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", якими
забороняється бути професійним учасником ринку капіталу юридичній особи,
до якої застосовані санкції відповідно до Закону України "Про санкції". При
цьому НКЦПФ має як законні підстави, так і обов'язок анулювати ліцензію
ФФУ. Першою підставою, як зазначено вище, є відсутність діяльності протягом
шести місяців поспіль, а іншою підставою та обов'язком є застосовані санкції."
vorchun
 
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