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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 19:38

Хочу нагадати, що Ярослав Железняк э учасником комітета і йому також можна накидувати питання.
Ось людина вже почала ) -->> https://t.me/yzheleznyak/6595?comment=191613
citramon
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 18:07

  citramon написав:Хочу нагадати, що Ярослав Железняк э учасником комітета і йому також можна накидувати питання.
Ось людина вже почала ) -->> https://t.me/yzheleznyak/6595?comment=191613
молчат и там....
asin
 
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Олександр Анатолійович Дубінський також є учасником цього комітету…
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 23:22

  ЗІС-5 написав:Олександр Анатолійович Дубінський також є учасником цього комітету…


це Ви навели приклад який нівелює наявність у комітеті людей від яких можна очікувати хоча б якихось дій? бо це ж "мама любіт скорАсть" - це типовий представник шапітолія :)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 16:51

Re: Відгуки про Freedom Finance

Рівно через місяць прийшла відповідь з Комітету. Стислий переказ двох сторінок тексту: "В усьому винна НКЦПФР!!!"
Зацікавив абзац:
"Таким чином, є всі підстави вважати, що НКЦПФР ігнорує зазначені вимоги
Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", якими
забороняється бути професійним учасником ринку капіталу юридичній особи,
до якої застосовані санкції відповідно до Закону України "Про санкції". При
цьому НКЦПФ має як законні підстави, так і обов'язок анулювати ліцензію
ФФУ. Першою підставою, як зазначено вище, є відсутність діяльності протягом
шести місяців поспіль, а іншою підставою та обов'язком є застосовані санкції."
vorchun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:17

  nekefer написав:https://hindenburgresearch.com/freedom/
карочи всьО, эти прожжённые шортуны просто так не слезут

новости с того берега Тисы :roll:
https://www.businesswire.com/news/home/ ... ler-Report
АЛМАТЫ, Казахстан и НЬЮ-ЙОРК – ( BUSINESS WIRE ) – Freedom Holding Corp. («Компания») (Nasdaq: FRHC) сегодня объявила о завершении внешней проверки, проведенной независимыми членами ее совета директоров. Внешняя проверка касалась широкомасштабных обвинений, выдвинутых в адрес Компании и ее бизнеса в отчете от 15 августа 2023 года, опубликованном Hindenburg Research («Отчет Гинденбурга»), активистской фирмой, занимающейся короткими продажами, которая раскрыла наличие короткой позиции в акциях Компании. акции. После публикации «Отчета Гинденбурга», хотя Компания считала, что обвинения необоснованны, а независимые директора полностью доверяют Компании и ее бизнес-модели, независимые члены совета директоров Компании решили, что это отвечает наилучшим интересам Компании. Компания и ее акционеры должны провести внешнюю проверку обвинений, изложенных в отчете Гинденбурга.

Независимые члены совета директоров привлекли юридическую фирму Morgan, Lewis & Bockius LLP и судебно-бухгалтерскую фирму Forensic Risk Alliance для проведения внешней проверки и отчета о своих выводах. Проверка длилась примерно четыре месяца и включала проверку документов и данных, посещение объектов в Казахстане и на Кипре, анализ данных и работу по тестированию, а также дистанционные и личные интервью со многими высшими руководителями и сотрудниками Компании и персоналом компании. определенных внешних консультантов и контрагентов Компании. Проверка была сосредоточена на основных операционных дочерних компаниях Компании, которые стали объектом обвинений, а также на дочерней компании Freedom Securities Trading, Inc. («FST Belize»). Некоторым утверждениям, содержащимся в докладе Гинденбурга, не удалось дать оценку, поскольку они были датированы, расплывчаты или лишены подробностей.

Внешняя проверка в целом показала, что утверждения в докладе Гинденбурга не учитывают важные факты и не подтверждаются доказательствами. В частности, результаты внешней проверки включали следующее:

Рост Компании в последние годы был в основном обусловлен органическим ростом (включая увеличение количества клиентов и увеличением объема торгов со стороны клиентов), приобретениями, прибылью и доходами от торговых ценных бумаг, как описано в отчетах Компании, поданных в SEC, и как указано в своей аудированной финансовой отчетности. Рост не был результатом манипулятивных или иных незаконных или ненадлежащих методов ведения бизнеса.
В Компании действуют надежные глобальные и местные санкции, а также процедуры, меры контроля и политики по борьбе с отмыванием денег («AML»), которые реализуются ее бизнес-персоналом и персоналом по обеспечению соблюдения требований.
Не было выявлено никаких доказательств уклонения от санкций или взаимодействия с попавшими под санкции олигархами.
Хотя некоторые из дочерних компаний Компании за пределами США имели деловые отношения с некоторыми банками и физическими лицами, находящимися под санкциями (факт, который Компания публично раскрыла), эти сделки не влекли за собой каких-либо существенных нарушений санкций США, ЕС, Великобритании или других санкций.
Не было выявлено никаких доказательств того, что счета клиентов финансировались с помощью криптовалюты или физических денежных средств, за исключением денежных депозитов, сделанных существующими клиентами в кассе розничного банковского обслуживания АО «Банк Фридом Финанс Казахстан», подлежащей стандартным проверкам ПОД.
Не было выявлено никаких доказательств того, что Компания участвовала в манипулировании рынком собственных акций или в отношении своих активов в облигациях Фонда устойчивого развития Казахстана.
Вложения Компании в облигации Казахстанского фонда устойчивого развития в настоящее время имеют отрицательный баланс, как утверждается, но удерживаются в рамках продуманной и законной торговой стратегии, которая, как ожидается, будет прибыльной в результате будущих изменений процентных ставок.
Компания поддерживает политику, процедуры и средства контроля деловых отношений между своей кипрской дочерней компанией Freedom Finance Europe Limited и FST Belize, в том числе в отношении соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег и соблюдения санкций.
Не было выявлено никаких доказательств, подтверждающих утверждения, содержащиеся в отчете Гинденбурга, о том, что Компания участвовала в сделках с FST Belize с целью получения «фальшивых» или завышенных доходов.
Бывшие российские дочерние компании Компании были проданы в рамках действительной сделки купли-продажи, и нет никаких доказательств, подтверждающих продолжение контроля Компании или Генерального директора Компании Тимура Турлова над российскими компаниями после такой продажи.
Брокерские клиенты Компании не были обязаны покупать акции Компании для получения распределения акций в ходе IPO в США или для участия в программе приобретения акций в ходе IPO в США на вторичном рынке по цене акций IPO или близкой к ней.
Компания приняла результаты внешней проверки и, в частности, приветствует вывод о том, что у нее действуют надежные глобальные и местные санкции, а также процедуры, меры контроля и политики ПОД. В рамках своей приверженности строгому управлению и соблюдению требований Компания попросила группу внешней проверки рекомендовать любые улучшения, которые можно было бы внести в такие процедуры, средства контроля и политики на основе их проверки. В ответ и в связи с представлением своих выводов группа внешней проверки рекомендовала некоторые дальнейшие улучшения, и совет директоров Компании принял эти рекомендации. Высшее руководство компании, включая вице-президента по комплаенсу, уже приступило к их реализации.

Годовой отчет Компании по форме 10-K за финансовый год, закончившийся 31 марта 2023 г., включая включенную в него аудированную финансовую отчетность, а также другие отчеты и документы, подаваемые в SEC, доступны на веб-сайте SEC.

отбились :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:58

nekefer
від чого вони відбились?
https://www.cnbc.com/2023/10/06/doj-scr ... llers.html

SEC, мін.юст. нічого поки не сказали. Це була лише перевірка по запиту самого FF
external review commissioned by the independent members of its board of directors
(по якому звісно вони чисті).

Вони ще можуть закінчити як wirecard хоча масштаби звісно не ті, але раз там росіяни, то думаю гроші там точно змішувались, і можливо навіть відмивались, питання лише чи доведуть.
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:34

  adj написав:nekefer
від чого вони відбились?
https://www.cnbc.com/2023/10/06/doj-scr ... llers.html

SEC, мін.юст. нічого поки не сказали. Це була лише перевірка по запиту самого FF
external review commissioned by the independent members of its board of directors
(по якому звісно вони чисті).

Вони ще можуть закінчити як wirecard хоча масштаби звісно не ті, але раз там росіяни, то думаю гроші там точно змішувались, і можливо навіть відмивались, питання лише чи доведуть.

ничего не исключаю, но проверяющим все-таки 150 лет репутации ради чего терять?
Date founded March 10, 1873; 150 years ago
https://en.wikipedia.org/wiki/Morgan,_Lewis_%26_Bockius
nekefer
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