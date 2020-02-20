Відгуки про Freedom Finance

АЛМАТЫ, Казахстан и НЬЮ-ЙОРК – ( BUSINESS WIRE ) – Freedom Holding Corp. («Компания») (Nasdaq: FRHC) сегодня объявила о завершении внешней проверки, проведенной независимыми членами ее совета директоров. Внешняя проверка касалась широкомасштабных обвинений, выдвинутых в адрес Компании и ее бизнеса в отчете от 15 августа 2023 года, опубликованном Hindenburg Research («Отчет Гинденбурга»), активистской фирмой, занимающейся короткими продажами, которая раскрыла наличие короткой позиции в акциях Компании. акции. После публикации «Отчета Гинденбурга», хотя Компания считала, что обвинения необоснованны, а независимые директора полностью доверяют Компании и ее бизнес-модели, независимые члены совета директоров Компании решили, что это отвечает наилучшим интересам Компании. Компания и ее акционеры должны провести внешнюю проверку обвинений, изложенных в отчете Гинденбурга.



Независимые члены совета директоров привлекли юридическую фирму Morgan, Lewis & Bockius LLP и судебно-бухгалтерскую фирму Forensic Risk Alliance для проведения внешней проверки и отчета о своих выводах. Проверка длилась примерно четыре месяца и включала проверку документов и данных, посещение объектов в Казахстане и на Кипре, анализ данных и работу по тестированию, а также дистанционные и личные интервью со многими высшими руководителями и сотрудниками Компании и персоналом компании. определенных внешних консультантов и контрагентов Компании. Проверка была сосредоточена на основных операционных дочерних компаниях Компании, которые стали объектом обвинений, а также на дочерней компании Freedom Securities Trading, Inc. («FST Belize»). Некоторым утверждениям, содержащимся в докладе Гинденбурга, не удалось дать оценку, поскольку они были датированы, расплывчаты или лишены подробностей.



Внешняя проверка в целом показала, что утверждения в докладе Гинденбурга не учитывают важные факты и не подтверждаются доказательствами. В частности, результаты внешней проверки включали следующее:



Рост Компании в последние годы был в основном обусловлен органическим ростом (включая увеличение количества клиентов и увеличением объема торгов со стороны клиентов), приобретениями, прибылью и доходами от торговых ценных бумаг, как описано в отчетах Компании, поданных в SEC, и как указано в своей аудированной финансовой отчетности. Рост не был результатом манипулятивных или иных незаконных или ненадлежащих методов ведения бизнеса.

В Компании действуют надежные глобальные и местные санкции, а также процедуры, меры контроля и политики по борьбе с отмыванием денег («AML»), которые реализуются ее бизнес-персоналом и персоналом по обеспечению соблюдения требований.

Не было выявлено никаких доказательств уклонения от санкций или взаимодействия с попавшими под санкции олигархами.

Хотя некоторые из дочерних компаний Компании за пределами США имели деловые отношения с некоторыми банками и физическими лицами, находящимися под санкциями (факт, который Компания публично раскрыла), эти сделки не влекли за собой каких-либо существенных нарушений санкций США, ЕС, Великобритании или других санкций.

Не было выявлено никаких доказательств того, что счета клиентов финансировались с помощью криптовалюты или физических денежных средств, за исключением денежных депозитов, сделанных существующими клиентами в кассе розничного банковского обслуживания АО «Банк Фридом Финанс Казахстан», подлежащей стандартным проверкам ПОД.

Не было выявлено никаких доказательств того, что Компания участвовала в манипулировании рынком собственных акций или в отношении своих активов в облигациях Фонда устойчивого развития Казахстана.

Вложения Компании в облигации Казахстанского фонда устойчивого развития в настоящее время имеют отрицательный баланс, как утверждается, но удерживаются в рамках продуманной и законной торговой стратегии, которая, как ожидается, будет прибыльной в результате будущих изменений процентных ставок.

Компания поддерживает политику, процедуры и средства контроля деловых отношений между своей кипрской дочерней компанией Freedom Finance Europe Limited и FST Belize, в том числе в отношении соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег и соблюдения санкций.

Не было выявлено никаких доказательств, подтверждающих утверждения, содержащиеся в отчете Гинденбурга, о том, что Компания участвовала в сделках с FST Belize с целью получения «фальшивых» или завышенных доходов.

Бывшие российские дочерние компании Компании были проданы в рамках действительной сделки купли-продажи, и нет никаких доказательств, подтверждающих продолжение контроля Компании или Генерального директора Компании Тимура Турлова над российскими компаниями после такой продажи.

Брокерские клиенты Компании не были обязаны покупать акции Компании для получения распределения акций в ходе IPO в США или для участия в программе приобретения акций в ходе IPO в США на вторичном рынке по цене акций IPO или близкой к ней.

Компания приняла результаты внешней проверки и, в частности, приветствует вывод о том, что у нее действуют надежные глобальные и местные санкции, а также процедуры, меры контроля и политики ПОД. В рамках своей приверженности строгому управлению и соблюдению требований Компания попросила группу внешней проверки рекомендовать любые улучшения, которые можно было бы внести в такие процедуры, средства контроля и политики на основе их проверки. В ответ и в связи с представлением своих выводов группа внешней проверки рекомендовала некоторые дальнейшие улучшения, и совет директоров Компании принял эти рекомендации. Высшее руководство компании, включая вице-президента по комплаенсу, уже приступило к их реализации.



Годовой отчет Компании по форме 10-K за финансовый год, закончившийся 31 марта 2023 г., включая включенную в него аудированную финансовую отчетность, а также другие отчеты и документы, подаваемые в SEC, доступны на веб-сайте SEC.