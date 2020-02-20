Відгуки про Freedom Finance

vorchun написав:Рівно через місяць прийшла відповідь з Комітету. Стислий переказ двох сторінок тексту: "В усьому винна НКЦПФР!!!" Зацікавив абзац: "Таким чином, є всі підстави вважати, що НКЦПФР ігнорує зазначені вимоги Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", якими забороняється бути професійним учасником ринку капіталу юридичній особи, до якої застосовані санкції відповідно до Закону України "Про санкції". При цьому НКЦПФ має як законні підстави, так і обов'язок анулювати ліцензію ФФУ. Першою підставою, як зазначено вище, є відсутність діяльності протягом шести місяців поспіль, а іншою підставою та обов'язком є застосовані санкції."