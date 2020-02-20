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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 18:57

nekefer
Це ж було вже
https://www.ft.com/content/bcadbdcb-5cd ... 926831e9b7

Мені цікаво що скажуть аналітики регулятора. Все таки мандат у них ширший ніж у компанії яку найняли і вона перевіряла що її попросили і що їй надали.
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 21:59

  vorchun написав:Рівно через місяць прийшла відповідь з Комітету. Стислий переказ двох сторінок тексту: "В усьому винна НКЦПФР!!!"
Зацікавив абзац:
"Таким чином, є всі підстави вважати, що НКЦПФР ігнорує зазначені вимоги
Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", якими
забороняється бути професійним учасником ринку капіталу юридичній особи,
до якої застосовані санкції відповідно до Закону України "Про санкції". При
цьому НКЦПФ має як законні підстави, так і обов'язок анулювати ліцензію
ФФУ. Першою підставою, як зазначено вище, є відсутність діяльності протягом
шести місяців поспіль, а іншою підставою та обов'язком є застосовані санкції."
И что дальше теперь делать?
asin
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 23:57

asin молитися господу богу
adj
 
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  #<1 ... 53545556
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