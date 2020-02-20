Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 27 січ, 2024 18:57
nekefer
Це ж було вже
https://www.ft.com/content/bcadbdcb-5cd ... 926831e9b7
Мені цікаво що скажуть аналітики регулятора. Все таки мандат у них ширший ніж у компанії яку найняли і вона перевіряла що її попросили і що їй надали.
adj
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Додано: Чет 01 лют, 2024 21:59
vorchun написав:
Рівно через місяць прийшла відповідь з Комітету. Стислий переказ двох сторінок тексту: "В усьому винна НКЦПФР!!!"
Зацікавив абзац:
"Таким чином, є всі підстави вважати, що НКЦПФР ігнорує зазначені вимоги Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", якими забороняється бути професійним учасником ринку капіталу юридичній особи, до якої застосовані санкції відповідно до Закону України "Про санкції". При цьому НКЦПФ має як законні підстави, так і обов'язок анулювати ліцензію ФФУ. Першою підставою, як зазначено вище, є відсутність діяльності протягом шести місяців поспіль, а іншою підставою та обов'язком є застосовані санкції."
И что дальше теперь делать?
asin
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Додано: Чет 01 лют, 2024 23:57
asin молитися господу богу
adj
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:07
adj написав: asin
молитися господу богу
Что то не помогает))
asin
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Додано: Сер 06 бер, 2024 17:07
Вітання, ФФУ був "криво" заблокований комісією тому що
В декларації за 2022 рік він вказав, що у звітному періоді проживав з
Євгенією Грищенко
, керівницею департаменту брокерського обслуговування клієнтів "Інвестиційний капітал Україна".
Та сама яка розробляла ICU Trade
Голова НКЦПФР Руслан Магомедов 100% кришується кимось з офісу, бо всі бачили чим закінчились слухання в комітеті (комітет, і Гетманцев дали задню, ВСІ).
А тепер маємо:
Через очільника НКЦПФР Україна може не отримати 1,5 мільярда доларів https://www.epravda.com.ua/news/2024/03/6/710828/
У мене немає слів, все так примітивно, і на поверхні. Люди добрі, та спіть з ким хочете, але в ФФУ гроші реальних людей зависли. Ви хворі на голову там, і за це точно прийде час заплатити.
adj
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Додано: Сер 06 бер, 2024 18:53
nekefer
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Додано: Сер 06 бер, 2024 18:56
із тими придурками (ОПГ) лише такий метод буде діяти -
greenozon
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Додано: Чет 07 бер, 2024 09:58
Всім перестали приходити щоденні звіти на е - майл від Фрідом Фінанс Україна з 16 січня 2024 ?
V$Epropalo
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:01
V$Epropalo так, але вони і не мали б приходити. Вони мають приходити якщо були операції, це була дурість.
adj
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