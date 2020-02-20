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Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 бер, 2024 12:46
asin написав: adj написав:asin
молитися господу богу
Что то не помогает))
ждем 2027? Есть новости у кого то?
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Додано: Чет 21 бер, 2024 13:13
Криміналу у владних олімпах нема часу рішати проблеми простих смертних...
в 2027 ця ОПГ може спокійно продовжити ще на 5 років
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