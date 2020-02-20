Відгуки про Freedom Finance

Додано: Чет 28 бер, 2024 11:58

Через підписання цього тижня президентом законопроекту про реформу НКЦПФР знову актуалізувалися питання діяльності цього органу і репутації держави, як гаранта безпеки інвестицій громадян. Можливо, зрушиться з мертвої точки питання повернення депозитів українців в «Фрідом Фінанс Україна» .В Україні немає окремого законодавства, яке б регулювало процес накладання санкцій на фінансові компанії. В випадку «Фрідом Фінанс Україна» заморозилися і кошти самої компанії, і кошти її клієнтів (які для НБУ технічно розташовуються на одному рахунку).Позиція компанії - нас заблокували, ми не можемо нічого зробити.У свою чергу Гетманцев вважає, що НКЦПФР самоусунулася від ситуації, у яку потрапила «Фрідом Фінанс Україна»: «Рішення про призупинення (ліцензій) було ухвалене регулятором на користь підсанкційної особи, а не її клієнтів. Ми проаналізували те, що відбувається, і побачили в бездіяльності НКЦПФР злочинну недбалість. Комісія мала ще рік тому вжити заходів, спрямованих на розблокування активів».За словами чиновників, ніхто не хоче брати на себе відповідальність та особисто переконувати президента в необхідності винятків, побоюючись бути запідозреним в корупційному лобізмі інтересів компанії.В схожому кейсі керівнику Monobank Олегу Гороховському вдалося завдяки контактам із Мінекономіки та особисто президентом за тиждень розв'язати проблему і вивести $5,5 млн коштів клієнтів сервісу Mono invest із рахунків EXANTE. У випадку з Exante під санкції потрапила кіпрська компанія EXT Ltd (раніше M&L Invest Union Markets Ltd) та її активи. І оскільки на самому Кіпрі компанія продовжує працювати, то ці санкції не торкнулися активів клієнтів, адже в разі їх переведення в Україну вони вже вважалися активами третіх осіб.Наразі для розв'язання питання щодо розблокування активів відсутня необхідна законодавча база. Цю проблему намагаються розв’язати в Нацкомісії з цінних паперів і профільному комітеті Верховної Ради.Розгдядається два механізми повернення активів клієнтам:- окремо для цінних паперів, що зберігаються в депозитарних установах,- окремо – для грошових коштів.Кожен із 12 700 клієнтів повинен буде відкрити рахунок в іншому брокері (на свій вибір), пройти наново процедуру KYC і фінмоніторингу, та після цього отримати на новий рахунок свої кошти.Альтернативним варіантом може стати внесення депутатами «правок щодо «Фрідому» як окремого проєкту закону. Але тоді потрібно буде наново погодження Комітету та проходження першого і другого читань. Інакше клієнтам доведеться чекати закінчення війни та зняття санкцій із компанії.Адже, в разі задоволення позову таке судове рішення суперечило б вимогам чинного законодавства. Тобто логіка така: ухвала суду є лише підставою для переказу. А якщо його виконати неможливо, то й вона втрачає сенс.Залишається очікувати деталей нового закону про реформу НКЦПФР, який був підписаний всупереч позиції керівництва самої Комісії.Можливо, процес зрушиться з мертвої точки.(з ТГ каналу