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Київ витратить 7 млн гривень
на капітальний ремонт бюветів

Київ витратить 7 млн гривень на капітальний ремонт бюветів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 09:34

Київ витратить 7 млн гривень на капітальний ремонт бюветів

Пропонуємо до обговорення:
Впродовж 2019 року КП «Київводофонд» проведе капітальні ремонти 33 бюветів у всіх районах міста.

Дивися повний текст Київ витратить 7 млн гривень на капітальний ремонт бюветів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 09:34

Бюветы это хорошо, но когда уже дороги появятся?
Развязки, мосты, метро на Троещину?

Я понимаю, что Патриотики и Мордоры строить интереснее, но в городе проживает 4 млн человек, а отсутствие инфраструктыры это преступление, за которое рано или поздно придется отвечать!
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 10:32

Пилят и пилят. Пилят и пилят.
Я может не правильные слова написал, наверно с ошибками? Вроде вместо л нужно написать зд.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 11:18

p_a_l, да не правильно - нужно большими буквами, жирным шрифтом и заголовком <h1> (((
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 14:33

Итак, был нормальный бювет в Киеве рядом с Шевченковским РОВД (Герцена,9). Старого образца массивные колонки 3 штуки, вода текла быстро, все отлично. Затеяли реконструкцию. Поставили "новые" маленькие колонки. Набирать воду - нужно стоять натурально на коленях или раком. Вода течет в раз 10 медленнее, очередь соответственно. Площадку под емкости перекосили, то-есть нужно еще держать емкость во время налива. Люди матерятся и называют реконструкторов понятно как. Кашель запоребриковского коня. Вот такие улучшения.
Alex_TT
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