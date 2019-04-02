Впродовж 2019 року КП «Київводофонд» проведе капітальні ремонти 33 бюветів у всіх районах міста.
Дивися повний текст Київ витратить 7 млн гривень на капітальний ремонт бюветів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 кві, 2019 09:34
Київ витратить 7 млн гривень на капітальний ремонт бюветів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ витратить 7 млн гривень на капітальний ремонт бюветів.
Додано: П'ят 05 кві, 2019 09:34
Бюветы это хорошо, но когда уже дороги появятся?
Развязки, мосты, метро на Троещину?
Я понимаю, что Патриотики и Мордоры строить интереснее, но в городе проживает 4 млн человек, а отсутствие инфраструктыры это преступление, за которое рано или поздно придется отвечать!
Додано: П'ят 05 кві, 2019 10:32
Пилят и пилят. Пилят и пилят.
Я может не правильные слова написал, наверно с ошибками? Вроде вместо л нужно написать зд.
Додано: П'ят 05 кві, 2019 11:18
p_a_l, да не правильно - нужно большими буквами, жирным шрифтом и заголовком <h1> (((
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: П'ят 05 кві, 2019 14:33
Итак, был нормальный бювет в Киеве рядом с Шевченковским РОВД (Герцена,9). Старого образца массивные колонки 3 штуки, вода текла быстро, все отлично. Затеяли реконструкцию. Поставили "новые" маленькие колонки. Набирать воду - нужно стоять натурально на коленях или раком. Вода течет в раз 10 медленнее, очередь соответственно. Площадку под емкости перекосили, то-есть нужно еще держать емкость во время налива. Люди матерятся и называют реконструкторов понятно как. Кашель запоребриковского коня. Вот такие улучшения.
|