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Борг зі сплати податків
перевищив 107 мільярдів гривень

Борг зі сплати податків перевищив 107 мільярдів гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 09:36

Борг зі сплати податків перевищив 107 мільярдів гривень

Пропонуємо до обговорення:
Державна фіскальна служба України (ДФС) у зв'язку з відсутністю дієвих механізмів впливу на боржників зі стягнення податкового боргу, який на сьогодні перевищує 107 млрд грн, наполягає на розширенні своїх повноважень у цьому напрямку.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 09:36

Для чего исполнительные службы? Какие еще расширенные полномочия?
butok1201
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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