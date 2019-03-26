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Борг зі сплати податків перевищив 107 мільярдів гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 кві, 2019 09:36
Пропонуємо до обговорення:
Державна фіскальна служба України (ДФС) у зв'язку з відсутністю дієвих механізмів впливу на боржників зі стягнення податкового боргу, який на сьогодні перевищує 107 млрд грн, наполягає на розширенні своїх повноважень у цьому напрямку.
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 09:36
Для чего исполнительные службы? Какие еще расширенные полномочия?
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