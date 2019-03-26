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Міжнародні резерви зросли на суму понад $400 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 кві, 2019 09:36
Пропонуємо до обговорення:
За попередніми даними, міжнародні резерви України станом на 01 квітня 2019 року становили $20 632,7 млн.
Дивися повний текст Міжнародні резерви зросли на суму понад $400 млн
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 09:36
Так а где эта "стоимость финансовых ресурсов"?
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