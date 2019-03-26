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Аеропорт Бориспіль підняв
удвічі вартість паркування...

Аеропорт Бориспіль підняв удвічі вартість паркування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 10:21

Аеропорт Бориспіль підняв удвічі вартість паркування...

Пропонуємо до обговорення:
Аеропорт Бориспіль підняв удвічі годинний тариф на стоянці поруч з відкритим 31 березня терміналом F і змінив принципи тарифікації.

Дивися повний текст Аеропорт Бориспіль підняв удвічі вартість паркування поруч з терміналом F.
R2
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