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Аеропорт Бориспіль підняв удвічі вартість паркування...
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 10:21
Пропонуємо до обговорення:
Аеропорт Бориспіль підняв удвічі годинний тариф на стоянці поруч з відкритим 31 березня терміналом F і змінив принципи тарифікації.
Дивися повний текст Аеропорт Бориспіль підняв удвічі вартість паркування поруч з терміналом F
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 10:21
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