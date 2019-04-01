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У Кличка запевняють, що за перші три місяці перевиконали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 кві, 2019 10:41
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 квітня до загального фонду бюджету міста Києва надійшло 10 млрд 264 млн гривень, що становить 106,6% до плану за три місяці.
Дивися повний текст У Кличка запевняють, що за перші три місяці перевиконали бюджет Києва на 600 мільйонів
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 10:41
Посмотрю что в бюджете после него останется
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p_a_l
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