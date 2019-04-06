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Стало відомо, коли почнуть
зважувати вантажівки під час руху

Стало відомо, коли почнуть зважувати вантажівки під час руху
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 11:25

Стало відомо, коли почнуть зважувати вантажівки під час руху

Пропонуємо до обговорення:
Пілотний проект для зважування вантажівок під час руху запрацює вже наприкінці жовтня 2019 року. Контрольні майданчики передаватимуть дані про вагу фур співробітникам Укртрансбезпеки.

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