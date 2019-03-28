У парламенті зареєстровано законопроект № 10196
Дивися повний текст Водіїв планують перевести на нові правила автострахування - законопроект.
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 12:26
Водіїв планують перевести на нові правила...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водіїв планують перевести на нові правила автострахування - законопроект.
Додано: П'ят 05 кві, 2019 12:26
Инициаторы законопроекта предлагают к 2025 году выйти на такие размеры страховых сумм:
за вред, причиненный жизни и здоровью, должна составлять 20 млн грн на одного пострадавшего и 100 млн грн на один страховой случай независимо от количества потерпевших,
за вред, причиненный имуществу потерпевших, на один страховой случай – 8 млн грн на одного пострадавшего и 16 млн грн на один страховой случай независимо от количества потерпевших.
Интересно, какой будет курс к доллару в 2025 году?
Додано: П'ят 05 кві, 2019 13:03
Лучше бы сделали нормальные билеты. Не для того, чтоб завалить, а реальные ситуации, которые встречаются при вождении. А то у меня вроде и стаж уже больше 10 лет, а ради интереса пошел на сайт мвд пройти тестовый екзамен. Так не прошел с первого раза. Попадаются такие вопросы, на которые не знаешь ответа и понимаешь, что ответ на них в принципе и не надо знать. Оно все равно в жизни никому не надо.
Додано: П'ят 05 кві, 2019 13:21
Какой вред здоровью может стоить 20 млн грн ? Операция по пересадке мозга ? Так она скорее нужна авторам законопроекта.
Додано: Суб 06 кві, 2019 08:08
Необходимо кратно повышать стоимость полиса для часто попадающих в ДТП и кратно снижать для людей с многолетним безаварийным стажем. У меня есть два знакомых. У одного без дтп 10 лет. У другого за последние 10 лет около 12 дтп по его вине. Оба ежегодно покупают осаго. Платят одинаково. Выходит что соблюдающий правила, аккуратно ездящий человек должен всё время платить за неумеху и нарушителя?
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