Маск втратив більш ніж $1 млрд за кілька хвилин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 кві, 2019 12:41
Пропонуємо до обговорення:
Акції його компанії Tesla Inc. обвалилися на 11 відсотків, повідомляє Bloomberg.
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Маск втратив більш ніж $1 млрд за кілька хвилин
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