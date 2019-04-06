Україна програла спір з Росією щодо їхньої заборони транзиту товарів на ринки Середньої Азії через свою територію.
Дивися повний текст Україна програла спір з Росією у СОТ.
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 13:32
Україна програла спір з Росією у СОТ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна програла спір з Росією у СОТ.
Додано: П'ят 05 кві, 2019 13:32
Зато Омелян в ответ на предложение обсудить транспортные вопросы пообещал приехать в Маскву с союзниками на танке. Так держать!
Додано: П'ят 05 кві, 2019 13:40
забавная логика у ВТО. Если ситуация в Украине представляла для России угрозу нацбезопасности в 2014-2015 году, то почему же она не прекращала транзит газа и прочих своих грузов через нашу территорию?
Додано: П'ят 05 кві, 2019 16:00
А как же подводный паровоз? Ведь с такой помпой запускали, надежды неабыяки возлагали.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: П'ят 05 кві, 2019 16:07
redmax11
Вообще-то логика стопроцентная. Для РФ транзит через Украину не являлся угрозой нацбезопасности. А вот почему власти не захотели прекращать российский транзит... а нет, он же прекращен. Кроме газа - потому что деньги и фиктивный реверсный газ с откатами
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
Додано: П'ят 05 кві, 2019 17:31
Откаты лично принимал? Или в ольгинской методичке прописаны?
Даже мокша уже не блеет по поводу "фиктивности" реверса т.к. он настоящий специально построены интерконекторы, а счетчик на входе на территорию Евросоюза всё фиксирует.
Додано: П'ят 05 кві, 2019 21:17
komp
Лично держал, как такие как вы, держали за руку Януковича. Видимо материал минстецовых методичек подходит только когда это касается Януковича. Что касается фиктивности = для вас "фиктивный" значит "на бумаге". Для многих "фиктивный" - это когда за газ который прошел по кольцу 800 метров выдают за газ который действительно поставляют откуда-то. ДА еще и платят как будто его качали с газового хаба за 70км.
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
Додано: П'ят 05 кві, 2019 21:48
Ты еще и руку на газовом хабе лично держишь? У нас в комментариях глава Газпрёма, не иначе!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Суб 06 кві, 2019 11:34
А зачем нам тот транзит? Мы ж независимая страна, можем и им транзит газа перекрыть, правда? И пусть Германия или Италия только попробуют что-то возразить. А квоты в Европу нас вполне устраивают. И кредиты нам дают почти даром для того, чтобы мы могли быстро внедрить их стандарты на своем производстве. Нам транзит не нужен.
Додано: Суб 06 кві, 2019 12:17
Тобто агресія московії проти України створювала суттєві загрози для нацбезпеки московії? Ну нехай, але виходить, що учасники СОТ можуть самі створювати проблеми та на цій підставі перекривати транзит окремим країнам?
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