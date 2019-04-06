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Україна програла
спір з Росією у СОТ

Україна програла спір з Росією у СОТ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 13:32

Україна програла спір з Росією у СОТ

Пропонуємо до обговорення:
Україна програла спір з Росією щодо їхньої заборони транзиту товарів на ринки Середньої Азії через свою територію.

Дивися повний текст Україна програла спір з Росією у СОТ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 13:32

Зато Омелян в ответ на предложение обсудить транспортные вопросы пообещал приехать в Маскву с союзниками на танке. Так держать!
Skypups
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 13:40

забавная логика у ВТО. Если ситуация в Украине представляла для России угрозу нацбезопасности в 2014-2015 году, то почему же она не прекращала транзит газа и прочих своих грузов через нашу территорию?
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 16:00

А как же подводный паровоз? Ведь с такой помпой запускали, надежды неабыяки возлагали.
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summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 16:07

redmax11
Вообще-то логика стопроцентная. Для РФ транзит через Украину не являлся угрозой нацбезопасности. А вот почему власти не захотели прекращать российский транзит... а нет, он же прекращен. Кроме газа - потому что деньги и фиктивный реверсный газ с откатами
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 17:31

  vasiliybaybuz написав:redmax11
Вообще-то логика стопроцентная. Для РФ транзит через Украину не являлся угрозой нацбезопасности. А вот почему власти не захотели прекращать российский транзит... а нет, он же прекращен. Кроме газа - потому что деньги и фиктивный реверсный газ с откатами

Откаты лично принимал? Или в ольгинской методичке прописаны?
Даже мокша уже не блеет по поводу "фиктивности" реверса т.к. он настоящий специально построены интерконекторы, а счетчик на входе на территорию Евросоюза всё фиксирует.
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 21:17

komp
Лично держал, как такие как вы, держали за руку Януковича. Видимо материал минстецовых методичек подходит только когда это касается Януковича. Что касается фиктивности = для вас "фиктивный" значит "на бумаге". Для многих "фиктивный" - это когда за газ который прошел по кольцу 800 метров выдают за газ который действительно поставляют откуда-то. ДА еще и платят как будто его качали с газового хаба за 70км.
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 21:48

  vasiliybaybuz написав:komp
Лично держал, как такие как вы, держали за руку Януковича. Видимо материал минстецовых методичек подходит только когда это касается Януковича. Что касается фиктивности = для вас "фиктивный" значит "на бумаге". Для многих "фиктивный" - это когда за газ который прошел по кольцу 800 метров выдают за газ который действительно поставляют откуда-то. ДА еще и платят как будто его качали с газового хаба за 70км.


Ты еще и руку на газовом хабе лично держишь? У нас в комментариях глава Газпрёма, не иначе! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 11:34

А зачем нам тот транзит? Мы ж независимая страна, можем и им транзит газа перекрыть, правда? И пусть Германия или Италия только попробуют что-то возразить. А квоты в Европу нас вполне устраивают. И кредиты нам дают почти даром для того, чтобы мы могли быстро внедрить их стандарты на своем производстве. Нам транзит не нужен.
astatempo
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 12:17

СОТ прийняла позицію РФ, політична ситуація в Україні у 2014-2015 роках створювала суттєві загрози для її національної безпеки
Тобто агресія московії проти України створювала суттєві загрози для нацбезпеки московії? Ну нехай, але виходить, що учасники СОТ можуть самі створювати проблеми та на цій підставі перекривати транзит окремим країнам?
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