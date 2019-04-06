Україна програла спір з Росією у СОТ

Додано: П'ят 05 кві, 2019 16:07

redmax11

Вообще-то логика стопроцентная. Для РФ транзит через Украину не являлся угрозой нацбезопасности. А вот почему власти не захотели прекращать российский транзит... а нет, он же прекращен. Кроме газа - потому что деньги и фиктивный реверсный газ с откатами

Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton