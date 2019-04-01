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Трьох обласних газорозподільників оштрафовано більш ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 кві, 2019 14:27
Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, наклала штраф на "Миколаївгаз", "Сумигаз" та "Дніпрогаз" на загальну суму 2 мільйони 550 тис. (по 850 тис. гривень).
Дивися повний текст Трьох обласних газорозподільників оштрафовано більш ніж на 2,5 мільйона гривень
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 14:27
Государство получает штраф за незаконные доначисления гражданам.А кто и когда будет возвращать эту переплату самим пострадавшим?
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