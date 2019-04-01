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ПриватБанк втратив у судах права кредитної вимоги до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 кві, 2019 14:48
Пропонуємо до обговорення:
Центральний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційні скарги Приватбанку на ухвали Госпсуду Дніпропетровської області від 26.11.2018, якими в рамках справи про банкрутство ПАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» за клопотанням ТОВ “Галтера” (власник 94,5% акцій “Дніпроавіа”; пов’язують з “приватівцями”) було визнано недійсними умови кредитних договорів, укладених між Приватбанком і "Дніпроавіа" у 2011-2014 роках.
Дивися повний текст ПриватБанк втратив у судах права кредитної вимоги до \"Дніпроавіа\" на 1,5 млрд грн
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 14:48
Зе ще не виграв вибори а Бєня вже виграє справи. Хто тут кому свій чужий.
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igorbuda52
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