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Середня зарплата в МЕРТ
становить 27,5 тис. грн

Середня зарплата в МЕРТ становить 27,5 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 15:49

Середня зарплата в МЕРТ становить 27,5 тис. грн

Пропонуємо до обговорення:
"Середній розмір заробітної плати працівників Мінекономрозвитку на 2019 становить 27,5 тис. грн", - йдеться у відповіді.

Дивися повний текст Середня зарплата в МЕРТ становить 27,5 тис. грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 15:49

И какого хрена там столько дармоедов?, если никакого развития нет!!!
andrejomelcenko1962
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 16:45

  andrejomelcenko1962 написав:И какого хрена там столько дармоедов?, если никакого развития нет!!!

Чтоб рисовали пакращення, ну и чтоб было пристроить кумов-братов-сватов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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