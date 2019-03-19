"Середній розмір заробітної плати працівників Мінекономрозвитку на 2019 становить 27,5 тис. грн", - йдеться у відповіді.
Дивися повний текст Середня зарплата в МЕРТ становить 27,5 тис. грн.
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 15:49
Середня зарплата в МЕРТ становить 27,5 тис. грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата в МЕРТ становить 27,5 тис. грн.
Додано: П'ят 05 кві, 2019 15:49
И какого хрена там столько дармоедов?, если никакого развития нет!!!
Додано: Суб 06 кві, 2019 16:45
Чтоб рисовали пакращення, ну и чтоб было пристроить кумов-братов-сватов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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