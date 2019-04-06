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Україна цьогоріч скоротила
споживання газу на 16%

Україна цьогоріч скоротила споживання газу на 16%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 16:09

Україна цьогоріч скоротила споживання газу на 16%

Пропонуємо до обговорення:
Україна в період з січня по березень спожила 11,1 млрд кубометрів газу, що на 16% менше за показники аналогічного періоду минулого року.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 16:09

То-то я смотрю, что вокруг населенных пунктов леса поредели.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 17:40

В минулому році витратив 6000 грн на опалення. Встановив електронні терморегулятори. За цей опалювальний сезон 4000 грн. Спорстерігай за лісами далі))
orest_fabryko
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