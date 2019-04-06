Україна в період з січня по березень спожила 11,1 млрд кубометрів газу, що на 16% менше за показники аналогічного періоду минулого року.
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 16:09
Україна цьогоріч скоротила споживання газу на 16%
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Дивися повний текст Україна цьогоріч скоротила споживання газу на 16%.
Додано: Суб 06 кві, 2019 17:40
В минулому році витратив 6000 грн на опалення. Встановив електронні терморегулятори. За цей опалювальний сезон 4000 грн. Спорстерігай за лісами далі))
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