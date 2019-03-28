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Кредити на житло: що
пропонують банки і забудовники

Кредити на житло: що пропонують банки і забудовники
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 16:13

Кредити на житло: що пропонують банки і забудовники

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні іпотечне кредитування тільки в гривні.

Дивися повний текст Кредити на житло: що пропонують банки і забудовники.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 16:13

Пану експерту шпаргалка, ... ставка 14-16% річних, строком до 30 років, перший внесок 22%, ... від банку "Аркада".
TylerTruman_
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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