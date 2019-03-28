Сьогодні іпотечне кредитування тільки в гривні.
Дивися повний текст Кредити на житло: що пропонують банки і забудовники.
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 16:13
Кредити на житло: що пропонують банки і забудовники
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Дивися повний текст Кредити на житло: що пропонують банки і забудовники.
Додано: П'ят 05 кві, 2019 16:13
Пану експерту шпаргалка, ... ставка 14-16% річних, строком до 30 років, перший внесок 22%, ... від банку "Аркада".
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