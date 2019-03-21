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Смолій дав прогноз рівню інфляції до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 кві, 2019 16:13
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова Національного банку України Яків Смолій в інтерв'ю виданню Central Banking.
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 16:13
Брехун. Как за Петю старается. Пусть тоже анализы сдаст.
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