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Смолій дав прогноз рівню
інфляції до кінця року

Смолій дав прогноз рівню інфляції до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 16:13

Смолій дав прогноз рівню інфляції до кінця року

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова Національного банку України Яків Смолій в інтерв'ю виданню Central Banking.

Дивися повний текст Смолій дав прогноз рівню інфляції до кінця року.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 16:13

Брехун. Как за Петю старается. Пусть тоже анализы сдаст.
nalim
 
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