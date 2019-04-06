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Світовий банк: Україні потрібна
буде нова програма МВФ в...

Світовий банк: Україні потрібна буде нова програма МВФ в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 16:19

Світовий банк: Україні потрібна буде нова програма МВФ в...

Пропонуємо до обговорення:
Світовий банк вважає, що Україні потрібна буде нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом після завершення нинішньої stand-by в березні 2020 року.

Дивися повний текст Світовий банк: Україні потрібна буде нова програма МВФ в 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 14:50

МВФ заблокировал финансовую помощь Украине в марте. Они обещали 500 млн. евро.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в минувшую пятницу поручил "Нафтогазу" и Минфину договориться с Международным валютным фондом о новых кредитах без дальнейшего повышения цен на газ. Уже на следующий день МВФ заблокировал транш на 500 миллионов евро, который должен был поступить в этом месяце. Почему фонд может окончательно отказать Киеву в деньгах после президентских выборов и какими будут последствия?
alex34124
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