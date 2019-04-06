Світовий банк вважає, що Україні потрібна буде нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом після завершення нинішньої stand-by в березні 2020 року.
Дивися повний текст Світовий банк: Україні потрібна буде нова програма МВФ в 2020 році.
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 16:19
Світовий банк: Україні потрібна буде нова програма МВФ в...
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Дивися повний текст Світовий банк: Україні потрібна буде нова програма МВФ в 2020 році.
Додано: Суб 06 кві, 2019 14:50
МВФ заблокировал финансовую помощь Украине в марте. Они обещали 500 млн. евро.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в минувшую пятницу поручил "Нафтогазу" и Минфину договориться с Международным валютным фондом о новых кредитах без дальнейшего повышения цен на газ. Уже на следующий день МВФ заблокировал транш на 500 миллионов евро, который должен был поступить в этом месяце. Почему фонд может окончательно отказать Киеву в деньгах после президентских выборов и какими будут последствия?
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