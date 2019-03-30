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У Мінінфраструктури назвали
зарплату Омеляна за березень

У Мінінфраструктури назвали зарплату Омеляна за березень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 17:37

У Мінінфраструктури назвали зарплату Омеляна за березень

Пропонуємо до обговорення:
"Заробітна плата міністра інфраструктури України за березень - 40 998,22 грн", - йдеться у відповіді.

Дивися повний текст У Мінінфраструктури назвали зарплату Омеляна за березень.
R2
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rotator
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