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У Мінінфраструктури назвали зарплату Омеляна за березень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 17:37
Пропонуємо до обговорення:
"Заробітна плата міністра інфраструктури України за березень - 40 998,22 грн", - йдеться у відповіді.
Дивися повний текст У Мінінфраструктури назвали зарплату Омеляна за березень
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 17:37
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Додано: Суб 06 кві, 2019 17:50
Вот кого кого, а этого следовало проверить на запрещенные препараты.
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