Про це йдеться в доповіді СБ "Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2019: Financial Inclusion".
Дивися повний текст Світовий банк констатував зниження бідності в Україні.
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 19:48
Світовий банк констатував зниження бідності в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Світовий банк констатував зниження бідності в Україні.
Додано: П'ят 05 кві, 2019 20:04
Украинский парадокс. 5.5$ в день - это по нынешнему курсу 4400-4500 грн в месяц. И вот минимум столько 96% населения потребляет, хотя четверть страны пенсионеры с медианной пенсией примерно 2000 грн. Да и на полнодневной работе за 4000 грн в месяц занятых валом.
Додано: П'ят 05 кві, 2019 22:16
Перепись зрадофилов обьявляется открытой!
Ждем также волгарей с их "обновленным" росстатом.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Суб 06 кві, 2019 06:41
А при чем эта статья к зрадофилам? Тут же сплошная Перемога
Мало того, что уровень бедности снизился, так он вообще ничто, 4%, первой Хранции такого и не снилось, желтые жилеты отдыхают
Опять же люди по 6 баксов в день минимум тратят, т.е. баксов 200 за месяц любой пересичный, включая пенсов и младенцев может отлистать.
Да это не перемога, это ПЕРЕМОГА!
Так что выход как раз ваш.
Зы. Хотя уже и так понятно, благодаря кому это все и как нужно голосовать
Додано: Суб 06 кві, 2019 16:03
11 мио пенсионеры,у большинства пенсия в пределах 1500-2700,плюс куча людей,с малолетними детьми,если например один работающий в семье,получает 6000 - 8000 на руки,жена в декрете,сколько там та помощь? 40 000 за три года?
Выходит семья с одним ребёнком получает на троих 7-9 т.грн в месяц,это аж 2.3-3 т. грн в месяц,семья с двумя детьми,те же 7-9 т. на 4-х,это выходит 1.75-2.25 т.грн на одного человека в месяц или 2.5 доллара в день,а ещё надо наложить кастрацию субсидий и нечего удивляться,что половина семей перестало платить коммуналку,да батеньки,это прорыв.
Как получилось 4% бедных,просто из-за того что 70-80% банально нищие?
Думал только в госстате зажравшиеся уникалы,оказывается клерки из бюрократических помоек запада недалеко убежали в уровне цинизма\проФФсионализма.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 06 кві, 2019 16:27
У всех по разному.Знакомый отказался от работы с зарплатой в 50 тысяч гривен в месяц,потому что каждый день надо ездить в другой райцентр в 90 км от дома
Додано: Суб 06 кві, 2019 16:56
Настало время удивительных историй..
А снять квартиру/аппартаменты/усадьбу в другом райцентре тысяч за пять не судьба была?
Впрочем догадываюсь, что ответ будет в стиле "у него и так все хорошо было, а 50 тысяч не те деньги, чтобы за них украинец напрягался". Что лишний раз подтверждает переможный тезис статьи
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