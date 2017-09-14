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Україна не імпортує газ із
РФ 1225 днів: скільки...

Україна не імпортує газ із РФ 1225 днів: скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 20:57

Україна не імпортує газ із РФ 1225 днів: скільки...

Пропонуємо до обговорення:
Всього за три місяці 2019 року в Україну імпортовано 1,6 млрд куб. м блакитного палива, що менше на 14%.

Дивися повний текст Україна не імпортує газ із РФ 1225 днів: скільки надійшло з ЄС (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 20:57

за это время потребители Украины переплатили за российский газ около 5 млрд. долларов...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 21:48

Наша песня хороша...
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 22:32

А риторика то изменилась, раньше писали что не покупаем российский газ, а теперь оказывается что просто "Украина не импортирует газ из России". Перед выборами что ли врать стали меньше, а то рейтинг падает...
using40
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 23:32

В Сегодня работают сказочники для людей с iq после 8 классов церковно-приходской. Газ из России, реверсом по завышенной цене!
Справжня пэрэмога!)
И справжни патриоты косят на этом нормальный кеш, а потом вкладывают его в ОВГЗ.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 02:08

Да, импортный газ, это фактически Украина, использует российский газ, по так называемому виртуальному реверсу.
К сожалению, напрямую у России, при всем желании Украина сейчас не может покупать газ, который дешевле чем из Европы процентов на 20%. Причина проста, после частичного выигрыша Украины против России в Стокгольмском арбитраже, Россия просто отказалась продавать газ Украине, выдвинув ультиматум, решаем вопрос без Стокгольма, тогда будем обсуждать поставки газа напрямую из России в Украину.
Согласно решения Стокгольмского арбитража, Россия была обязана поставлять по действующему контракту не менее 5 млрд. куб. м. газа в год, Украина дала заявку и даже осуществила предоплату, но Россия деньги вернула и продавать газ напрямую отказалась.
По цене импортного газа из Европы, конечно есть вопросы - поставки идут от каких то непонятных офшорных компаний, по непрозрачным схемам и завышенным ценам.
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 14:24

Re: Україна не імпортує газ із РФ 1225 днів: скільки...

Через 9 месяцев Украина реально перестанет покупать российский газ даже по виртуальному реверсу. Время летит быстро. И выходит, что и за транзит ни цента не получит, и отобрать не сможет. Придется закачивать из Европы. Физически. Я не знаю, есть ли для этого технические возможности, или нет. Пусть даже и есть. Но суть в том, что теперь Украине придется фактически платить за прокачку газа по длинному пути - СП2 или Турецкий поток - Европа - Украина. Это вам даже не Роттердам+ Получится кумулятивный эффект - прекращение поступлений от транзита, оплата реального реверса + прокачка реального реверса, + поддержание инфраструктуры для газоснабжения всех регионов. Как вы думаете - на сколько подорожает газ для населения?
alex34124
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 16:20

  alex34124 написав:Через 9 месяцев Украина реально перестанет покупать российский газ даже по виртуальному реверсу. Время летит быстро. И выходит, что и за транзит ни цента не получит, и отобрать не сможет. Придется закачивать из Европы. Физически. Я не знаю, есть ли для этого технические возможности, или нет. Пусть даже и есть. Но суть в том, что теперь Украине придется фактически платить за прокачку газа по длинному пути - СП2 или Турецкий поток - Европа - Украина. Это вам даже не Роттердам+ Получится кумулятивный эффект - прекращение поступлений от транзита, оплата реального реверса + прокачка реального реверса, + поддержание инфраструктуры для газоснабжения всех регионов. Как вы думаете - на сколько подорожает газ для населения?

Опять старая песня-"хахлызамерзнут" Не надоело?! Все будет нормально в Украине и с газом и с уровнем жизни, чего с уверенностью не скажешь о РФ
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 22:42

Re: Україна не імпортує газ із РФ 1225 днів: скільки...

Підписуйтесь на сторінку Нафтогаз, Вітренко , Коболева у фейсбуці. Буде вам щастя
orest_fabryko
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