Всього за три місяці 2019 року в Україну імпортовано 1,6 млрд куб. м блакитного палива, що менше на 14%.
Дивися повний текст Україна не імпортує газ із РФ 1225 днів: скільки надійшло з ЄС (інфографіка).
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 20:57
Україна не імпортує газ із РФ 1225 днів: скільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна не імпортує газ із РФ 1225 днів: скільки надійшло з ЄС (інфографіка).
Додано: П'ят 05 кві, 2019 20:57
за это время потребители Украины переплатили за российский газ около 5 млрд. долларов...
Додано: П'ят 05 кві, 2019 21:48
Наша песня хороша...
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 05 кві, 2019 22:32
А риторика то изменилась, раньше писали что не покупаем российский газ, а теперь оказывается что просто "Украина не импортирует газ из России". Перед выборами что ли врать стали меньше, а то рейтинг падает...
Додано: П'ят 05 кві, 2019 23:32
В Сегодня работают сказочники для людей с iq после 8 классов церковно-приходской. Газ из России, реверсом по завышенной цене!
Справжня пэрэмога!)
И справжни патриоты косят на этом нормальный кеш, а потом вкладывают его в ОВГЗ.
Додано: Суб 06 кві, 2019 02:08
Да, импортный газ, это фактически Украина, использует российский газ, по так называемому виртуальному реверсу.
К сожалению, напрямую у России, при всем желании Украина сейчас не может покупать газ, который дешевле чем из Европы процентов на 20%. Причина проста, после частичного выигрыша Украины против России в Стокгольмском арбитраже, Россия просто отказалась продавать газ Украине, выдвинув ультиматум, решаем вопрос без Стокгольма, тогда будем обсуждать поставки газа напрямую из России в Украину.
Согласно решения Стокгольмского арбитража, Россия была обязана поставлять по действующему контракту не менее 5 млрд. куб. м. газа в год, Украина дала заявку и даже осуществила предоплату, но Россия деньги вернула и продавать газ напрямую отказалась.
По цене импортного газа из Европы, конечно есть вопросы - поставки идут от каких то непонятных офшорных компаний, по непрозрачным схемам и завышенным ценам.
Додано: Суб 06 кві, 2019 14:24
Re: Україна не імпортує газ із РФ 1225 днів: скільки...
Через 9 месяцев Украина реально перестанет покупать российский газ даже по виртуальному реверсу. Время летит быстро. И выходит, что и за транзит ни цента не получит, и отобрать не сможет. Придется закачивать из Европы. Физически. Я не знаю, есть ли для этого технические возможности, или нет. Пусть даже и есть. Но суть в том, что теперь Украине придется фактически платить за прокачку газа по длинному пути - СП2 или Турецкий поток - Европа - Украина. Это вам даже не Роттердам+ Получится кумулятивный эффект - прекращение поступлений от транзита, оплата реального реверса + прокачка реального реверса, + поддержание инфраструктуры для газоснабжения всех регионов. Как вы думаете - на сколько подорожает газ для населения?
Додано: Суб 06 кві, 2019 16:20
Опять старая песня-"хахлызамерзнут" Не надоело?! Все будет нормально в Украине и с газом и с уровнем жизни, чего с уверенностью не скажешь о РФ
Додано: Суб 06 кві, 2019 22:42
Re: Україна не імпортує газ із РФ 1225 днів: скільки...
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