Національний банк в 2019 році приділятиме багато уваги ризикам, пов'язаним зі швидким зростанням споживчого кредитування.
Дивися повний текст НБУ приділятиме більше уваги ризикам, пов'язаним зі споживчим кредитуванням.
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Додано: Суб 06 кві, 2019 06:36
НБУ приділятиме більше уваги ризикам, пов'язаним зі...
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Дивися повний текст НБУ приділятиме більше уваги ризикам, пов'язаним зі споживчим кредитуванням.
Додано: Суб 06 кві, 2019 06:36
Самое время - сначала построить пирамиду безнадежных долгов, тем самым значительно ухудшая баланс внешней торговли, а теперь уделять больше внимания. Самое время. Потому, наверное, когда я захожу в любой банк, предлагаю им 5куе депозит при условии, что они дадут мне кредитку с лимитом в 500 грн, все поголовно отказываются. Вот оно как - рисками управляют
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