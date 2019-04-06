RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ приділятиме більше уваги
ризикам, пов'язаним зі...

НБУ приділятиме більше уваги ризикам, пов'язаним зі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 06:36

НБУ приділятиме більше уваги ризикам, пов'язаним зі...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк в 2019 році приділятиме багато уваги ризикам, пов'язаним зі швидким зростанням споживчого кредитування.

Дивися повний текст НБУ приділятиме більше уваги ризикам, пов'язаним зі споживчим кредитуванням.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88252
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 06:36

Самое время - сначала построить пирамиду безнадежных долгов, тем самым значительно ухудшая баланс внешней торговли, а теперь уделять больше внимания. Самое время. Потому, наверное, когда я захожу в любой банк, предлагаю им 5куе депозит при условии, что они дадут мне кредитку с лимитом в 500 грн, все поголовно отказываются. Вот оно как - рисками управляют
max_us_ua
 
Повідомлень: 3044
З нами з: 17.11.08
Подякував: 599 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці у березні поклали в ПриватБанк більше мільярда
R2 » Суб 06 кві, 2019 23:07
1 100
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 кві, 2019 07:32
Вкладчик1234
За перші 3 місяці 2019 року в Україні збудували більше... 1, 2
R2 » П'ят 05 кві, 2019 06:47
12 608
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 кві, 2019 16:12
SMOKE
В Україні стало більше розмитнених авто на "єврономерах"
R2 » П'ят 05 кві, 2019 12:12
1 74
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 кві, 2019 12:12
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (69889)
07.04.2019 09:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.