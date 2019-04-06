Про це заявив голова Ради з питань експорту продовольства (UFEB) Богдан Шаповал.
Дивися повний текст UFEB: Україні мають збільшити \"курячі\" квоти до 150 тисяч тонн.
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Додано: Суб 06 кві, 2019 06:38
UFEB: Україні мають збільшити "курячі" квоти до 150...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст UFEB: Україні мають збільшити \"курячі\" квоти до 150 тисяч тонн.
Додано: Суб 06 кві, 2019 06:38
По-моему, Украина уже окончательно и безповоротно стала аграрно-сырьевым придатком Европы, если так зависит от решений по квоте на курятину
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