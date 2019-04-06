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UFEB: Україні мають збільшити
"курячі" квоти до 150...

UFEB: Україні мають збільшити "курячі" квоти до 150...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 06:38

UFEB: Україні мають збільшити "курячі" квоти до 150...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова Ради з питань експорту продовольства (UFEB) Богдан Шаповал.

Дивися повний текст UFEB: Україні мають збільшити \"курячі\" квоти до 150 тисяч тонн.
R2
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По-моему, Украина уже окончательно и безповоротно стала аграрно-сырьевым придатком Европы, если так зависит от решений по квоте на курятину
max_us_ua
 
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alex34124
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Курятина подорожает.
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