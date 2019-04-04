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Нові правила ЄС вдарять по
"Північному потоку - 2" - експерт

Нові правила ЄС вдарять по "Північному потоку - 2" - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 08:21

Нові правила ЄС вдарять по "Північному потоку - 2" - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Європарламент затвердив нову редакцію Газової директиви ЄС. Це рішення врятує українську газотранспортну систему (ГТС), адже газопровід в обхід України "Північний потік - 2" тепер буде завантажений менш ніж наполовину, вважає аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 08:22

Доступ до транспортних потужностей повинні мати й інші трейдери, яких в Росії немає.
А якщо зроблять фіктивних трейдерів?
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 14:44

Пархоменко - да он просто Ведун! Все знает, все предвидит )
alex34124
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