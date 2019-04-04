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Нові правила ЄС вдарять по "Північному потоку - 2" - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 06 кві, 2019 08:21
Пропонуємо до обговорення:
Європарламент затвердив нову редакцію Газової директиви ЄС. Це рішення врятує українську газотранспортну систему (ГТС), адже газопровід в обхід України "Північний потік - 2" тепер буде завантажений менш ніж наполовину, вважає аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко.
Дивися повний текст Нові правила ЄС вдарять по \"Північному потоку - 2\" - експерт
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Додано: Суб 06 кві, 2019 08:22
Доступ до транспортних потужностей повинні мати й інші трейдери, яких в Росії немає.
А якщо зроблять фіктивних трейдерів?
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Додано: Суб 06 кві, 2019 14:44
Пархоменко - да он просто Ведун! Все знает, все предвидит )
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alex34124
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