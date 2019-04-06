Про це він написав на своїй сторінці на фейсбуці.
Дивися повний текст Данилишин повідомив, коли очікувати ослаблення гривні.
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Додано: Суб 06 кві, 2019 10:30
Данилишин повідомив, коли очікувати ослаблення гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилишин повідомив, коли очікувати ослаблення гривні.
Додано: Суб 06 кві, 2019 10:30
Значит, время сливать гривну. Послушай эксперта и сделай наоборот. Тем более что говорит он ерунду. Закупки газа весной как раз только начинаются, прошлогодний урожай уже продали, да и пшеница сейчас дешевая, предстоят большие долговый выплаты, а самое главное, что бюджет недополучил 35 миллиардов, что МВФ послал и что сейчас идет вывод бабла прошлой бандой, а потом начнется грабеж новой, возможно, еще более циничной. Только покупать я бы советовал не переоцененый доллар, а недооцененное сейчас физическое серебро. В США ухудшается статистика, ФРС становится все более голубиной, а дефицит бюджета в прошлом месяце побил исторический рекорд. Еще и пузырь на фондовом рынке.
Додано: Суб 06 кві, 2019 10:54
Данилишин - диссидент по Википедии, и педагог по профессии.
А что он еще может сказать?
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Суб 06 кві, 2019 16:21
"За три перших місяці 2019 року гривня зміцнилася відносно долара на 1,8%, відносно євро на 3,7% (при оцінці динаміки курсу гривні до євро потрібно врахувати підвищення курсу долара до євро за цей період з 1,14 до 1,12). Про це він написав на своїй сторінці на фейсбуці." "Він" - це хто взагалі?
Додано: Суб 06 кві, 2019 21:40
Re: Данилишин повідомив, коли очікувати ослаблення гривні
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