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Данилишин повідомив, коли
очікувати ослаблення гривні

Данилишин повідомив, коли очікувати ослаблення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 10:30

Данилишин повідомив, коли очікувати ослаблення гривні

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй сторінці на фейсбуці.

Дивися повний текст Данилишин повідомив, коли очікувати ослаблення гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 10:30

Значит, время сливать гривну. Послушай эксперта и сделай наоборот. Тем более что говорит он ерунду. Закупки газа весной как раз только начинаются, прошлогодний урожай уже продали, да и пшеница сейчас дешевая, предстоят большие долговый выплаты, а самое главное, что бюджет недополучил 35 миллиардов, что МВФ послал и что сейчас идет вывод бабла прошлой бандой, а потом начнется грабеж новой, возможно, еще более циничной. Только покупать я бы советовал не переоцененый доллар, а недооцененное сейчас физическое серебро. В США ухудшается статистика, ФРС становится все более голубиной, а дефицит бюджета в прошлом месяце побил исторический рекорд. Еще и пузырь на фондовом рынке.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 10:54

Данилишин - диссидент по Википедии, и педагог по профессии.
А что он еще может сказать?
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 16:21

"За три перших місяці 2019 року гривня зміцнилася відносно долара на 1,8%, відносно євро на 3,7% (при оцінці динаміки курсу гривні до євро потрібно врахувати підвищення курсу долара до євро за цей період з 1,14 до 1,12). Про це він написав на своїй сторінці на фейсбуці." "Він" - це хто взагалі?
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 21:40

Re: Данилишин повідомив, коли очікувати ослаблення гривні

  mindbenderua написав:это не аргумент для умных
а де ви бачили там "розумну" людину?
Джон
 
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