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ДФС: за січень-березень до зведеного бюджету зібрано на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 06 кві, 2019 13:47
Пропонуємо до обговорення:
Так, за січень-березень 2018 року до зведеного бюджету надійшло 259,8 млрд грн.
Дивися повний текст ДФС: за січень-березень до зведеного бюджету зібрано на 37 млрд грн більше
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Додано: Суб 06 кві, 2019 13:48
Госбюджет недополучил 25 млрд грн доходов. Итоги первого квартала
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