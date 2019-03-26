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ДФС: за січень-березень до
зведеного бюджету зібрано на...

ДФС: за січень-березень до зведеного бюджету зібрано на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 13:47

ДФС: за січень-березень до зведеного бюджету зібрано на...

Пропонуємо до обговорення:
Так, за січень-березень 2018 року до зведеного бюджету надійшло 259,8 млрд грн.

Дивися повний текст ДФС: за січень-березень до зведеного бюджету зібрано на 37 млрд грн більше.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 13:48

Госбюджет недополучил 25 млрд грн доходов. Итоги первого квартала
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