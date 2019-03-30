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Bloomberg назвав найприбутковішу
в світі компанію

Bloomberg назвав найприбутковішу в світі компанію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 13:48

Bloomberg назвав найприбутковішу в світі компанію

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Saudi Aramco випередила такі американські корпорації як Apple і Exxon Mobil.

Дивися повний текст Bloomberg назвав найприбутковішу в світі компанію.
R2
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