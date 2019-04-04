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Експерти спрогнозували, що буде з цінами на житло в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 кві, 2019 17:08
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Інформаційно-аналітичного порталу про новобудови 3m2
Дивися повний текст Експерти спрогнозували, що буде з цінами на житло в Києві
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