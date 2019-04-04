RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерти спрогнозували, що
буде з цінами на житло в Києві

Експерти спрогнозували, що буде з цінами на житло в Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 17:08

Експерти спрогнозували, що буде з цінами на житло в Києві

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Інформаційно-аналітичного порталу про новобудови 3m2

Дивися повний текст Експерти спрогнозували, що буде з цінами на житло в Києві.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88252
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ricardo і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Світовий банк: Україні потрібна буде нова програма МВФ в...
R2 » П'ят 05 кві, 2019 16:19
3 209
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 кві, 2019 14:50
alex34124
Кредити на житло: що пропонують банки і забудовники
R2 » П'ят 05 кві, 2019 16:13
1 269
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 кві, 2019 16:13
TylerTruman_
Підвищення ціни на газ для українців не буде: експерт...
R2 » Чет 04 кві, 2019 16:30
8 353
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 кві, 2019 20:19
priem_metalla86

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (69889)
07.04.2019 09:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.