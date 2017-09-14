Кожен українець, який купує бензин, сплачує акцизний збір у розмірі приблизно 6 грн.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українці платять за обслуговування доріг.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 кві, 2019 17:33
Стало відомо, скільки українці платять за обслуговування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українці платять за обслуговування доріг.
Додано: Суб 06 кві, 2019 17:33
Дороги станут делать хорошо лишь после того как прилюдно кое кого закатают живьем в асфальт.
Додано: Суб 06 кві, 2019 19:12
R2 зараз ще модно стало вирізати дірки в асфальті і потім ще півмісяця, а то і більше нічого з ними не робити.
|