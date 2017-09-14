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Стало відомо, скільки українці
платять за обслуговування...

Стало відомо, скільки українці платять за обслуговування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 17:33

Стало відомо, скільки українці платять за обслуговування...

Пропонуємо до обговорення:
Кожен українець, який купує бензин, сплачує акцизний збір у розмірі приблизно 6 грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 17:33

Дороги станут делать хорошо лишь после того как прилюдно кое кого закатают живьем в асфальт.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 19:12

R2 зараз ще модно стало вирізати дірки в асфальті і потім ще півмісяця, а то і більше нічого з ними не робити.
f-zhorzh
 
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