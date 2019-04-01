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Finance.ua готує новий
дизайн головної сторінки

Finance.ua готує новий дизайн головної сторінки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 17:41

Finance.ua готує новий дизайн головної сторінки

Пропонуємо до обговорення:
Наступного тижня Finance.ua оновить дизайн головної сторінки сайту

Дивися повний текст Finance.ua готує новий дизайн головної сторінки.
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