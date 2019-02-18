RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Київпастранс" замовив
10 львівських трамваїв

"Київпастранс" замовив 10 львівських трамваїв
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 17:51

"Київпастранс" замовив 10 львівських трамваїв

Пропонуємо до обговорення:
Вагони повинні бути поставлені до кінця грудня 2019 року.

Дивися повний текст \"Київпастранс\" замовив 10 львівських трамваїв.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88252
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 17:52

Львов себе закупил бу польские а мы закупаем новые львовские.
Че за приколы?
p_a_l
 
Повідомлень: 1971
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 21:44

Re:

  p_a_l написав:Львов себе закупил бу польские а мы закупаем новые львовские.
Че за приколы?
І де у львові ви бачили Б / У польські трамваї? "Электрони"? Або пару штук Б/У з часів ГДР?
Джон
 
Повідомлень: 1073
З нами з: 16.03.17
Подякував: 41 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ricardo і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чернігівський автозавод розпочинає випуск трамваїв
R2 » Вів 26 бер, 2019 13:12
1 68
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 бер, 2019 13:12
p_a_l
Львівське підприємство поставить Києву 20 трамваїв
R2 » Сер 20 бер, 2019 10:20
7 253
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 бер, 2019 12:38
jeugen
Hyundai виробить 213 трамваїв для Варшави
R2 » Пон 18 лют, 2019 09:54
1 81
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лют, 2019 09:54
Игорь Алексеевич

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (69889)
07.04.2019 09:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.