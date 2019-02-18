Вагони повинні бути поставлені до кінця грудня 2019 року.
Дивися повний текст \"Київпастранс\" замовив 10 львівських трамваїв.
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Додано: Суб 06 кві, 2019 17:51
"Київпастранс" замовив 10 львівських трамваїв
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Київпастранс\" замовив 10 львівських трамваїв.
Додано: Суб 06 кві, 2019 17:52
Львов себе закупил бу польские а мы закупаем новые львовские.
Че за приколы?
Додано: Суб 06 кві, 2019 21:44
Re:
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