Про це повідомляє NewYork Post.
Дивися повний текст NASA пропонує роботу: $19 000 за два місяці, не встаючи з ліжка.
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Додано: Суб 06 кві, 2019 19:30
NASA пропонує роботу: $19 000 за два місяці, не встаючи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст NASA пропонує роботу: $19 000 за два місяці, не встаючи з ліжка.
Додано: Суб 06 кві, 2019 19:30
Да за такие деньги даже в США очередь из 50 млн человек будет стоять...
Додано: Суб 06 кві, 2019 20:33
Это очень вредно для здоровья, рисковать ни за какие деньги не стоит.
Атрофированные мышцы потом нужно долго разрабатывать. Снова учится все делать, даже ходить.
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