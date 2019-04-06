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NASA пропонує роботу: $19 000
за два місяці, не встаючи...

NASA пропонує роботу: $19 000 за два місяці, не встаючи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 19:30

NASA пропонує роботу: $19 000 за два місяці, не встаючи...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє NewYork Post.

Дивися повний текст NASA пропонує роботу: $19 000 за два місяці, не встаючи з ліжка.
R2
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Да за такие деньги даже в США очередь из 50 млн человек будет стоять...
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 20:33

Это очень вредно для здоровья, рисковать ни за какие деньги не стоит.
Атрофированные мышцы потом нужно долго разрабатывать. Снова учится все делать, даже ходить.
Juna
 
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