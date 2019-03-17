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Українські продакт-менеджери
в IT заробляють $2000-...

Українські продакт-менеджери в IT заробляють $2000-...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 20:56

Українські продакт-менеджери в IT заробляють $2000-...

Пропонуємо до обговорення:
Зарплата середнього українського продакт-менеджера в IT становить від $2000.

Дивися повний текст Українські продакт-менеджери в IT заробляють $2000- $4000 на місяць - дослідження.
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